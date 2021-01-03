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Эксперты рассказали о новом ГОСТе по эвакуации при авариях и катастрофах
Эксперты рассказали о новом ГОСТе по эвакуации при авариях и катастрофах
Национальный стандарт (ГОСТ), который содержит требования по планированию эвакуационных мероприятий в России при угрозе и возникновении различных чрезвычайных... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T08:37
2021-01-03T08:37
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Национальный стандарт (ГОСТ), который содержит требования по планированию эвакуационных мероприятий в России при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, начнет действовать с 1 июня 2021 года.Новый стандарт "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" был ранее утвержден Росстандартом."ГОСТ содержит требования при планировании эвакуационных мероприятий. Так, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 квадратных метра на человека, на 1 тысячу человек необходимо иметь 10 койко-мест в больнице и семь банных мест", - говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Согласно стандарту, для эвакуации людей при угрозе и возникновении разных чрезвычайных ситуаций можно будет использовать электромобили и метрополитен. В ГОСТе описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.
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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

Эксперты рассказали о новом ГОСТе по эвакуации при авариях и катастрофах

08:37 03.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроверка пожарной безопасности в торговых центрах
Проверка пожарной безопасности в торговых центрах - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Национальный стандарт (ГОСТ), который содержит требования по планированию эвакуационных мероприятий в России при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, начнет действовать с 1 июня 2021 года.
Новый стандарт "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" был ранее утвержден Росстандартом.
"ГОСТ содержит требования при планировании эвакуационных мероприятий. Так, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 квадратных метра на человека, на 1 тысячу человек необходимо иметь 10 койко-мест в больнице и семь банных мест", - говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Согласно стандарту, для эвакуации людей при угрозе и возникновении разных чрезвычайных ситуаций можно будет использовать электромобили и метрополитен. В ГОСТе описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.
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РоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
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