https://ria.ru/20210103/gost-1591866728.html

Эксперты рассказали о новом ГОСТе по эвакуации при авариях и катастрофах

Эксперты рассказали о новом ГОСТе по эвакуации при авариях и катастрофах

Национальный стандарт (ГОСТ), который содержит требования по планированию эвакуационных мероприятий в России при угрозе и возникновении различных чрезвычайных... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T08:37

2021-01-03T08:37

2021-01-03T08:37

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Национальный стандарт (ГОСТ), который содержит требования по планированию эвакуационных мероприятий в России при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, начнет действовать с 1 июня 2021 года.Новый стандарт "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" был ранее утвержден Росстандартом."ГОСТ содержит требования при планировании эвакуационных мероприятий. Так, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 квадратных метра на человека, на 1 тысячу человек необходимо иметь 10 койко-мест в больнице и семь банных мест", - говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Согласно стандарту, для эвакуации людей при угрозе и возникновении разных чрезвычайных ситуаций можно будет использовать электромобили и метрополитен. В ГОСТе описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.

https://ria.ru/20201012/dron-1579337458.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)