https://ria.ru/20210103/diplomatiya-1591881391.html

“Облачная дипломатия” — ярчайший момент внешних отношений КНР в 2020 году

“Облачная дипломатия” — ярчайший момент внешних отношений КНР в 2020 году

Самым ярким моментом в международных отношениях Китая в 2020 году стала “облачная дипломатия”, осуществлявшаяся на уровне глав государств, заявил член Госсовета РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T12:04

2021-01-03T12:04

2021-01-03T12:04

россия-китай: главное

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ван и (политик)

си цзиньпин

китай

в мире

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МОСКВА, 3 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Самым ярким моментом в международных отношениях Китая в 2020 году стала “облачная дипломатия”, осуществлявшаяся на уровне глав государств, заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, комментируя дипломатию Китая в 2020 году.В минувшем году председатель КНР Си Цзиньпин лично планировал, курировал и занимался “облачной дипломатией”, провёл 87 встреч и телефонных разговоров с руководителями иностранных государств и главами международных организаций и присутствовал на 22 важных двусторонних и многосторонних мероприятиях с помощью данной виртуальной платформы связи и взаимодействия, сообщил Ван И в недавнем интервью информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG).Си Цзиньпин выступал за солидарность в мировой борьбе с пандемией COVID-19, выдвинул ряд предложений в свете опыта Китая по координации мер борьбы с эпидемией и социально-экономического развития, а также указал направление дальнейшего реформирования глобальной системы управления с помощью “облачной дипломатии”, - отметил Ван И.“С помощью "облачной дипломатии", Китай продемонстрировал своё чувство ответственности, поделился с миром своей мудростью и расширил способы ведения дипломатической деятельность", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.

https://ria.ru/20201231/otnosheniya-1591688257.html

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россия, ван и (политик), си цзиньпин, китай, в мире