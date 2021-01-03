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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210103/diplomatiya-1591881391.html
“Облачная дипломатия” — ярчайший момент внешних отношений КНР в 2020 году
“Облачная дипломатия” — ярчайший момент внешних отношений КНР в 2020 году
Самым ярким моментом в международных отношениях Китая в 2020 году стала “облачная дипломатия”, осуществлявшаяся на уровне глав государств, заявил член Госсовета РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T12:04
2021-01-03T12:04
россия-китай: главное
россия
ван и (политик)
си цзиньпин
китай
в мире
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МОСКВА, 3 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Самым ярким моментом в международных отношениях Китая в 2020 году стала “облачная дипломатия”, осуществлявшаяся на уровне глав государств, заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, комментируя дипломатию Китая в 2020 году.В минувшем году председатель КНР Си Цзиньпин лично планировал, курировал и занимался “облачной дипломатией”, провёл 87 встреч и телефонных разговоров с руководителями иностранных государств и главами международных организаций и присутствовал на 22 важных двусторонних и многосторонних мероприятиях с помощью данной виртуальной платформы связи и взаимодействия, сообщил Ван И в недавнем интервью информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG).Си Цзиньпин выступал за солидарность в мировой борьбе с пандемией COVID-19, выдвинул ряд предложений в свете опыта Китая по координации мер борьбы с эпидемией и социально-экономического развития, а также указал направление дальнейшего реформирования глобальной системы управления с помощью “облачной дипломатии”, - отметил Ван И.“С помощью "облачной дипломатии", Китай продемонстрировал своё чувство ответственности, поделился с миром своей мудростью и расширил способы ведения дипломатической деятельность", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.
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россия, ван и (политик), си цзиньпин, китай, в мире

“Облачная дипломатия” — ярчайший момент внешних отношений КНР в 2020 году

12:04 03.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Самым ярким моментом в международных отношениях Китая в 2020 году стала “облачная дипломатия”, осуществлявшаяся на уровне глав государств, заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, комментируя дипломатию Китая в 2020 году.
В минувшем году председатель КНР Си Цзиньпин лично планировал, курировал и занимался “облачной дипломатией”, провёл 87 встреч и телефонных разговоров с руководителями иностранных государств и главами международных организаций и присутствовал на 22 важных двусторонних и многосторонних мероприятиях с помощью данной виртуальной платформы связи и взаимодействия, сообщил Ван И в недавнем интервью информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG).
Си Цзиньпин выступал за солидарность в мировой борьбе с пандемией COVID-19, выдвинул ряд предложений в свете опыта Китая по координации мер борьбы с эпидемией и социально-экономического развития, а также указал направление дальнейшего реформирования глобальной системы управления с помощью “облачной дипломатии”, - отметил Ван И.
“С помощью "облачной дипломатии", Китай продемонстрировал своё чувство ответственности, поделился с миром своей мудростью и расширил способы ведения дипломатической деятельность", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.
Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2020 года - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 11:11Россия-Китай: Главное
Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2020 года
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияВан И (политик)Си ЦзиньпинКитайВ мире
 
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