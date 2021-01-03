https://ria.ru/20210103/deti-1591886407.html

Эксперты посоветовали искать для детей командные развлечения на Новый год

Эксперты посоветовали искать для детей командные развлечения на Новый год

Главным условием отсутствия стресса у ребенка во время новогодних каникул в условиях пандемии является спокойствие самих родителей, а развлекаться нужно... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T13:15

2021-01-03T13:15

2021-01-03T13:15

новый год—2021

коронавирус covid-19

российская академия образования

общество

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Главным условием отсутствия стресса у ребенка во время новогодних каникул в условиях пандемии является спокойствие самих родителей, а развлекаться нужно командой, иначе ребенок может испытать чувство вины за скуку мамы и папы, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Снизить стресс ребенка – это снизить стресс родителя, потому что дети очень хорошо считывают эмоциональное состояние родителей… и самое главное не стать канонической шизофреногенной матерью", - рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко.Так происходит, когда состояние у мамы малыша очень амбивалентно: то ей хорошо, то плохо, то она приласкает, то оттолкнет. Это вызывает у ребенка состояние, близкое к шизофреническому, он не считывает единый импульс.Как добавила ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, кандидат психологических наук Валентина Кулаковская, период ограничений, связанных с коронавирусом, сложный и еще не исследованный. Особенно непонятен он для дошколят, для которых события внешнего мира значат мало.Также психолог отметила, что эмоциональное состояние ребенка находится в прямой зависимости от условий питания, активности, правильного чередования нагрузки и отдыха. Родителям не следует изолировать детей от происходящего, поскольку информационная изоляция может привести к появлению тревожного синдрома - беспричинной обеспокоенности, непоседливости, напряжения."Дети очень хорошо чувствуют, если от них что-то скрывают, недоговаривают, поэтому могут самостоятельно додумывать то, чего на самом деле может не происходить, начинать жить в надвигающейся опасности. Для каждого возраста можно найти доступную для понимания информацию", - советует эксперт.По ее словам, при разговоре с ребёнком о пандемии следует выделить запоминающиеся факты, не уделять особое внимание симптомам болезни, сконцентрироваться на способах защиты. В такой беседе ребенок должен участвовать, а не просто слушать. Злиться на него за непонимание опасности не стоит, как и смотреть новости о коронавирусе в присутствии ребенка.Она также отметила, что всем домочадцам важно научиться договариваться между собой, чаще включаться в совместную деятельность, проявлять заботу и внимание о каждом члене своей семьи.Кулаковская добавила, что необходимо формировать культуру отдыха детей и взрослых для продуктивного использования имеющихся психических средств, ресурсов и возможностей. Этот навык будет полезен людям всех возрастов и после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210101/prazdnik-1591751934.html

https://ria.ru/20210103/knigi-1591870856.html

https://ria.ru/20201225/podarki-1590965791.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, российская академия образования, общество