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Новый год—2021
https://ria.ru/20210103/deti-1591886407.html
Эксперты посоветовали искать для детей командные развлечения на Новый год
Эксперты посоветовали искать для детей командные развлечения на Новый год
Главным условием отсутствия стресса у ребенка во время новогодних каникул в условиях пандемии является спокойствие самих родителей, а развлекаться нужно... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T13:15
2021-01-03T13:15
новый год—2021
коронавирус covid-19
российская академия образования
общество
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Главным условием отсутствия стресса у ребенка во время новогодних каникул в условиях пандемии является спокойствие самих родителей, а развлекаться нужно командой, иначе ребенок может испытать чувство вины за скуку мамы и папы, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Снизить стресс ребенка – это снизить стресс родителя, потому что дети очень хорошо считывают эмоциональное состояние родителей… и самое главное не стать канонической шизофреногенной матерью", - рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко.Так происходит, когда состояние у мамы малыша очень амбивалентно: то ей хорошо, то плохо, то она приласкает, то оттолкнет. Это вызывает у ребенка состояние, близкое к шизофреническому, он не считывает единый импульс.Как добавила ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, кандидат психологических наук Валентина Кулаковская, период ограничений, связанных с коронавирусом, сложный и еще не исследованный. Особенно непонятен он для дошколят, для которых события внешнего мира значат мало.Также психолог отметила, что эмоциональное состояние ребенка находится в прямой зависимости от условий питания, активности, правильного чередования нагрузки и отдыха. Родителям не следует изолировать детей от происходящего, поскольку информационная изоляция может привести к появлению тревожного синдрома - беспричинной обеспокоенности, непоседливости, напряжения."Дети очень хорошо чувствуют, если от них что-то скрывают, недоговаривают, поэтому могут самостоятельно додумывать то, чего на самом деле может не происходить, начинать жить в надвигающейся опасности. Для каждого возраста можно найти доступную для понимания информацию", - советует эксперт.По ее словам, при разговоре с ребёнком о пандемии следует выделить запоминающиеся факты, не уделять особое внимание симптомам болезни, сконцентрироваться на способах защиты. В такой беседе ребенок должен участвовать, а не просто слушать. Злиться на него за непонимание опасности не стоит, как и смотреть новости о коронавирусе в присутствии ребенка.Она также отметила, что всем домочадцам важно научиться договариваться между собой, чаще включаться в совместную деятельность, проявлять заботу и внимание о каждом члене своей семьи.Кулаковская добавила, что необходимо формировать культуру отдыха детей и взрослых для продуктивного использования имеющихся психических средств, ресурсов и возможностей. Этот навык будет полезен людям всех возрастов и после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210101/prazdnik-1591751934.html
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коронавирус covid-19, российская академия образования, общество

Эксперты посоветовали искать для детей командные развлечения на Новый год

13:15 03.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДед Мороз выступает на Патриаршей Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Дед Мороз выступает на Патриаршей Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Главным условием отсутствия стресса у ребенка во время новогодних каникул в условиях пандемии является спокойствие самих родителей, а развлекаться нужно командой, иначе ребенок может испытать чувство вины за скуку мамы и папы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Снизить стресс ребенка – это снизить стресс родителя, потому что дети очень хорошо считывают эмоциональное состояние родителей… и самое главное не стать канонической шизофреногенной матерью", - рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко.
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1 января, 11:57Новый год—2021
Празднование Нового года в миреЖители разных стран впервые встречают Новый год в условиях пандемии коронавируса. Запреты и ограничения не смогли испортить волшебную атмосферу праздника. Самые яркие его моменты — в фотоленте Ria.ru.
Так происходит, когда состояние у мамы малыша очень амбивалентно: то ей хорошо, то плохо, то она приласкает, то оттолкнет. Это вызывает у ребенка состояние, близкое к шизофреническому, он не считывает единый импульс.
Как добавила ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, кандидат психологических наук Валентина Кулаковская, период ограничений, связанных с коронавирусом, сложный и еще не исследованный. Особенно непонятен он для дошколят, для которых события внешнего мира значат мало.
"Маленький ребенок просто не способен понять, что происходит вне его семьи. Для него гораздо важнее происходящее дома – почему ругается мама или запрещается то, что было дозволено раньше. Он ориентируется на эмоциональные реакции близких, перенимает особенности их поведения и отношения", - пояснила Кулаковская.
Также психолог отметила, что эмоциональное состояние ребенка находится в прямой зависимости от условий питания, активности, правильного чередования нагрузки и отдыха. Родителям не следует изолировать детей от происходящего, поскольку информационная изоляция может привести к появлению тревожного синдрома - беспричинной обеспокоенности, непоседливости, напряжения.
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Эксперт порекомендовал праздничные книги для детей
"Дети очень хорошо чувствуют, если от них что-то скрывают, недоговаривают, поэтому могут самостоятельно додумывать то, чего на самом деле может не происходить, начинать жить в надвигающейся опасности. Для каждого возраста можно найти доступную для понимания информацию", - советует эксперт.
По ее словам, при разговоре с ребёнком о пандемии следует выделить запоминающиеся факты, не уделять особое внимание симптомам болезни, сконцентрироваться на способах защиты. В такой беседе ребенок должен участвовать, а не просто слушать. Злиться на него за непонимание опасности не стоит, как и смотреть новости о коронавирусе в присутствии ребенка.
Она также отметила, что всем домочадцам важно научиться договариваться между собой, чаще включаться в совместную деятельность, проявлять заботу и внимание о каждом члене своей семьи.
"Надо спросить у детей, чего они хотят, а не пытаться их развлекать… быть командой, то есть не только развлекать детей, но и самим развлекаться вместе с ними", - считает Иваненко, поясняя, что в противном случае ребенок может ощутить вину за то, что родители вынуждены скучать, пока он веселится.
Кулаковская добавила, что необходимо формировать культуру отдыха детей и взрослых для продуктивного использования имеющихся психических средств, ресурсов и возможностей. Этот навык будет полезен людям всех возрастов и после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
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Новый год—2021Коронавирус COVID-19Российская академия образованияОбщество
 
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