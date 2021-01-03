https://ria.ru/20210103/bolezni-1591885683.html
Ученый оценил риски появления новых смертельных болезней
Ученый оценил риски появления новых смертельных болезней
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал данные о том, что в Конго найдены признаки распространения "болезни Х". РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T13:02
2021-01-03T13:02
2021-01-03T13:15
алексей аграновский
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал данные о том, что в Конго найдены признаки распространения "болезни Х".По его словам, на сегодняшний день нет оснований серьезно опасаться пандемии новых смертельных болезней, хотя даже отдельные случаи должны тщательно исследовать.Относительно возникновения новых зоонозов — инфекций, которые передаются от животного человеку, Аграновский отметил, что они чаще всего распространяются не так, как грипп или коронавирус, поскольку "резервуаром" для них являются именно животные."Нет же эпидемии бешенства или чумы, потому что их переносят лисы, суслики и другие грызуны. Это ограничивает болезнь", — сказал специалист в комментарии телеканалу "Звезда".Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который помог обнаружить вирус Эболы в 1976 году, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний.
https://ria.ru/20201223/volna-1590572119.html
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алексей аграновский , здоровье - общество
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский
прокомментировал данные о том, что в Конго найдены признаки распространения "болезни Х".
По его словам, на сегодняшний день нет оснований серьезно опасаться пандемии новых смертельных болезней, хотя даже отдельные случаи должны тщательно исследовать.
Относительно возникновения новых зоонозов — инфекций, которые передаются от животного человеку, Аграновский отметил, что они чаще всего распространяются не так, как грипп или коронавирус, поскольку "резервуаром" для них являются именно животные.
"Нет же эпидемии бешенства или чумы, потому что их переносят лисы, суслики и другие грызуны. Это ограничивает болезнь", — сказал специалист в комментарии телеканалу "Звезда"
.
Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который помог обнаружить вирус Эболы в 1976 году, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний.