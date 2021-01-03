https://ria.ru/20210103/besprovodnoy-1591856057.html

Специалист рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона

Специалист рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона

Аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина оценила мифы о вреде беспроводных зарядных устройств и рассказала, какие проблемы на... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T01:20

2021-01-03T01:20

2021-01-03T02:05

эльвина насибулина

россия

роскачество

смартфоны

технологии

общество

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Выявлена реальная опасность беспроводной зарядки для телефона

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина оценила мифы о вреде беспроводных зарядных устройств и рассказала, какие проблемы на самом деле могут возникнуть при их использовании.Недавно появившимся на рынке беспроводным зарядкам приписывают легенды о вреде для здоровья, порче микросхем гаджета или изнашивании аккумулятора.На практике это означает, что батарея будет изнашиваться быстрее, однако в целом разница и не слишком значима, пояснила Насибулина. Собеседница агентства не рекомендует заряжать смартфон беспроводной зарядкой и совмещать обе зарядки одновременно, поскольку таким образом можно перегреть аккумулятор.

https://ria.ru/20201231/vzlom-1591661206.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвина насибулина, россия, роскачество, смартфоны, технологии, общество