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Специалист рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона
Специалист рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона
Аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина оценила мифы о вреде беспроводных зарядных устройств и рассказала, какие проблемы на... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T01:20
2021-01-03T02:05
эльвина насибулина
россия
роскачество
смартфоны
технологии
общество
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Выявлена реальная опасность беспроводной зарядки для телефона
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина оценила мифы о вреде беспроводных зарядных устройств и рассказала, какие проблемы на самом деле могут возникнуть при их использовании.Недавно появившимся на рынке беспроводным зарядкам приписывают легенды о вреде для здоровья, порче микросхем гаджета или изнашивании аккумулятора.На практике это означает, что батарея будет изнашиваться быстрее, однако в целом разница и не слишком значима, пояснила Насибулина. Собеседница агентства не рекомендует заряжать смартфон беспроводной зарядкой и совмещать обе зарядки одновременно, поскольку таким образом можно перегреть аккумулятор.
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эльвина насибулина, россия, роскачество, смартфоны, технологии, общество

Специалист рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона

01:20 03.01.2021 (обновлено: 02:05 03.01.2021)
 
© Depositphotos / AmaviaelБеспроводная зарядка телефона
Беспроводная зарядка телефона - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Depositphotos / Amaviael
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина оценила мифы о вреде беспроводных зарядных устройств и рассказала, какие проблемы на самом деле могут возникнуть при их использовании.
Недавно появившимся на рынке беспроводным зарядкам приписывают легенды о вреде для здоровья, порче микросхем гаджета или изнашивании аккумулятора.

"Некоторые основания под собой имеет только последнее: аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке", — отмечает эксперт.

На практике это означает, что батарея будет изнашиваться быстрее, однако в целом разница и не слишком значима, пояснила Насибулина. Собеседница агентства не рекомендует заряжать смартфон беспроводной зарядкой и совмещать обе зарядки одновременно, поскольку таким образом можно перегреть аккумулятор.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Эксперт перечислил признаки взлома смартфона
 
Эльвина НасибулинаРоссияРоскачествоСмартфоныТехнологииОбщество
 
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