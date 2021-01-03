https://ria.ru/20210103/besprovodnoy-1591856057.html
Специалист рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона
Специалист рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона
Аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина оценила мифы о вреде беспроводных зарядных устройств и рассказала, какие проблемы на... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T01:20
2021-01-03T01:20
2021-01-03T02:05
эльвина насибулина
россия
роскачество
смартфоны
технологии
общество
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Выявлена реальная опасность беспроводной зарядки для телефона
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина оценила мифы о вреде беспроводных зарядных устройств и рассказала, какие проблемы на самом деле могут возникнуть при их использовании.Недавно появившимся на рынке беспроводным зарядкам приписывают легенды о вреде для здоровья, порче микросхем гаджета или изнашивании аккумулятора.На практике это означает, что батарея будет изнашиваться быстрее, однако в целом разница и не слишком значима, пояснила Насибулина. Собеседница агентства не рекомендует заряжать смартфон беспроводной зарядкой и совмещать обе зарядки одновременно, поскольку таким образом можно перегреть аккумулятор.
https://ria.ru/20201231/vzlom-1591661206.html
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эльвина насибулина, россия, роскачество, смартфоны, технологии, общество