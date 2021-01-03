Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210103/belorussiya-1591926859.html
Белорусская церковь призвала не допустить новых протестов в стране
Белорусская церковь призвала не допустить новых протестов в стране
Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал граждан к исправлению ошибок и покаянию в неправильных... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T23:09
2021-01-03T23:09
протесты в белоруссии
митрополит минский и заславский вениамин
белорусская православная церковь
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153062/69/1530626992_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_f7ca70bda330e7937ac100ad79e70fc4.jpg
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал граждан к исправлению ошибок и покаянию в неправильных действиях во избежание новой волны протестов в стране."Не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами - это основной вклад. Осторожность в делах, поступках. Все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния", - сказал митрополит в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.Ранее, 31 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пересечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201218/konflikty-1589905940.html
https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153062/69/1530626992_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_1d7453bbaa6fc89039df55624c1ed3d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
митрополит минский и заславский вениамин, белорусская православная церковь, александр лукашенко, белоруссия

Белорусская церковь призвала не допустить новых протестов в стране

23:09 03.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь)
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь) - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал граждан к исправлению ошибок и покаянию в неправильных действиях во избежание новой волны протестов в стране.
"Не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами - это основной вклад. Осторожность в делах, поступках. Все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния", - сказал митрополит в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 14:50Новый год—2021
Конфликты, протесты и смена власти: чем запомнился 2020 год в странах СНГ
Ранее, 31 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пересечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Митрополит Корнилий: любая общественная беда — знак Божий
 
Протесты в БелоруссииМитрополит Минский и Заславский ВениаминБелорусская православная церковьАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов
06:40Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ
06:36Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
06:12В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
06:10Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники
05:18Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
04:58Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов
04:55Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
04:54США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
04:32Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
04:22Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
04:08Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
03:50В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
03:33Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
03:11Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
03:08Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках
03:06Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
03:03Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
02:49Названы добавки, снижающие уровень холестерина
02:48Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Лента новостейМолния