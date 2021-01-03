https://ria.ru/20210103/belorussiya-1591926859.html

Белорусская церковь призвала не допустить новых протестов в стране

Белорусская церковь призвала не допустить новых протестов в стране

Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал граждан к исправлению ошибок и покаянию в неправильных... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T23:09

2021-01-03T23:09

2021-01-03T23:09

протесты в белоруссии

митрополит минский и заславский вениамин

белорусская православная церковь

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал граждан к исправлению ошибок и покаянию в неправильных действиях во избежание новой волны протестов в стране."Не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами - это основной вклад. Осторожность в делах, поступках. Все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния", - сказал митрополит в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.Ранее, 31 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пересечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201218/konflikty-1589905940.html

https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митрополит минский и заславский вениамин, белорусская православная церковь, александр лукашенко, белоруссия