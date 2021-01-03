https://ria.ru/20210103/belorussiya-1591885096.html

В МВД Белоруссии рассказали о ситуации с акциями протеста

В МВД Белоруссии рассказали о ситуации с акциями протеста

Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию с несанкционированными массовыми мероприятиями, заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T12:50

2021-01-03T12:50

2021-01-03T13:24

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белорусский государственный университет

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию с несанкционированными массовыми мероприятиями, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова."Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников", - сказала собеседница агентства.Между тем, как сообщают белорусские СМИ и оппозиционные Telegram-каналы, в воскресенье в Минске с утра проходят немногочисленные "дворовые" протестные акции – в виде маршей по жилым районам. Люди собираются в группы разной численности и идут с незарегистрированной бело-красно-белой символикой, которую использует оппозиция, или выстраиваются в "цепочки солидарности". Кроме того, возле института журналистики Белорусского государственного университета в Минске прошла несанкционированная акция, участники которой выразили поддержку задержанным после выборов журналистам.Ранее, 31 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пересечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201230/protest-1591596421.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белорусский государственный университет, минск, белоруссия, в мире