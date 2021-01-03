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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210103/belorussiya-1591885096.html
В МВД Белоруссии рассказали о ситуации с акциями протеста
В МВД Белоруссии рассказали о ситуации с акциями протеста
Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию с несанкционированными массовыми мероприятиями, заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T12:50
2021-01-03T13:24
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белорусский государственный университет
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию с несанкционированными массовыми мероприятиями, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова."Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников", - сказала собеседница агентства.Между тем, как сообщают белорусские СМИ и оппозиционные Telegram-каналы, в воскресенье в Минске с утра проходят немногочисленные "дворовые" протестные акции – в виде маршей по жилым районам. Люди собираются в группы разной численности и идут с незарегистрированной бело-красно-белой символикой, которую использует оппозиция, или выстраиваются в "цепочки солидарности". Кроме того, возле института журналистики Белорусского государственного университета в Минске прошла несанкционированная акция, участники которой выразили поддержку задержанным после выборов журналистам.Ранее, 31 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пересечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
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александр лукашенко, белорусский государственный университет, минск, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии рассказали о ситуации с акциями протеста

12:50 03.01.2021 (обновлено: 13:24 03.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию с несанкционированными массовыми мероприятиями, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
"Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников", - сказала собеседница агентства.
Между тем, как сообщают белорусские СМИ и оппозиционные Telegram-каналы, в воскресенье в Минске с утра проходят немногочисленные "дворовые" протестные акции – в виде маршей по жилым районам. Люди собираются в группы разной численности и идут с незарегистрированной бело-красно-белой символикой, которую использует оппозиция, или выстраиваются в "цепочки солидарности". Кроме того, возле института журналистики Белорусского государственного университета в Минске прошла несанкционированная акция, участники которой выразили поддержку задержанным после выборов журналистам.
Ранее, 31 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пересечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:25Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелорусский государственный университетМинскБелоруссияВ мире
 
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