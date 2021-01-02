https://ria.ru/20210102/zakony-1591602403.html

Экстремизм, клевета и наркотики: что изменится в УК России в 2021-м

Экстремизм, клевета и наркотики: что изменится в УК России в 2021-м

Десять лет тюрьмы за попытки нарушить территориальную целостность страны, пятимиллионный штраф за клевету и веские основания для возбуждения уголовного дела по... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T08:00

2021-01-02T08:00

2021-01-02T08:10

законы

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:0:1366:769_1920x0_80_0_0_e159ace567183fe26a77289e52abe41f.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Десять лет тюрьмы за попытки нарушить территориальную целостность страны, пятимиллионный штраф за клевету и веские основания для возбуждения уголовного дела по наркотикам — в этом году Уголовный кодекс России дополнится новыми статьями и поправками. Изменения коснутся простых людей, депутатов, а также сотрудников силовых структур. О том, за что теперь полагается огромный штраф или лишение свободы, — в материале РИА Новости. Радикальные призывыВ ноябре Госдума приняла закон о наказании за действия по отчуждению территорий России. Отныне за любые попытки нарушить целостность страны и передать, например, Крым Украине, а Курильские острова Японии, грозит серьезный тюремный срок — от шести до десяти лет. Несколькими месяцами ранее соответствующие поправки внесли в Конституцию, а сейчас закрепили в уголовно-процессуальном, административном и уголовном кодексах. В последнем даже появилась новая статья — 280.2 "Нарушение территориальной целостности".За призывы к этому тоже придется ответить: штраф от 30 до 60 тысяч рублей. Для должностного лица, депутата или полицейского сумма автоматически увеличивается до 100 тысяч рублей, для организаций — от 200 тысяч до 300. Если подобную агитацию ведут через СМИ или интернет, штраф 400 тысяч, а в случае повторного правонарушения — уголовная ответственность по статье 280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Наказание — до четырех лет лишения свободы. Ложная информацияВ конце минувшего года в Госдуму внесли законопроект об усилении ответственности за клевету в интернете. Это статья 128.1 Уголовного кодекса России. Если раньше речь была о ложных сведениях в прессе или публичном выступлении, то теперь — и об интернет-ресурсах. Законопроект приравнивает к СМИ интернет-платформы с большой аудиторией, но как СМИ официально не зарегистрированные. Так, за распространение недостоверной информации — штраф до одного миллиона рублей или два года колонии. Если человек намеренно оговорил кого-то, используя служебное положение, сумма автоматически увеличивается до двух миллионов, а срок — до трех лет. За ложные сведения о том, что кто-то страдает заболеванием и представляет опасность для окружающих, — три миллиона или четыре года колонии, за беспочвенные обвинения в сексуальных или других тяжких и особо тяжких преступлениях — пять миллионов или пять лет. "Веселые" шарикиВ конце декабря депутаты приняли закон о запрете продажи и пропаганды безвредности закиси азота, так называемого веселящего газа. По словам одного из авторов проекта, депутата Натальи Костенко, поводом к его разработке, начавшейся еще в 2017-м, послужило несколько серьезных происшествий: массовые отравления в ночных клубах и смертельные аварии с участием надышавшихся закисью азота водителей.С 1 января за рекламу веселящего газа, в том числе в интернете, — штраф. Нелегальное производство и продажа карается по статье 234 УК России, а закись азота пополнила список запрещенных веществ. За сбыт — до восьми лет лишения свободы. "Нет наркотика — нет дела"Полицейским теперь потребуются серьезные основания для применения так называемой народной статьи 228 "Незаконный оборот наркотиков" — соответствующий закон в декабре утвердили в Госдуме. По словам замглавы МВД Игоря Зубова, если человек находится в состоянии наркотического опьянения, но сами наркотики у него не обнаружили и не изъяли, а экспертиза не установила, какие именно вещества он принимал, уголовное дело уже не возбудят. Изменения коснутся и гораздо более тяжкой квалификации статьи — сбыта. Чтобы обвинить кого-то в продаже, понадобится зафиксировать факт передачи наркотиков. Это должно повысить эффективность работы силовиков, а также снизить коррупционные риски и обезопасить людей от незаконного уголовного преследования, как это произошло с журналистом Иваном Голуновым летом 2019-го. "Нет наркотика — нет уголовного дела, — коротко пояснил Зубов. — Нет законно подтвержденного факта передачи — нет состава преступления". Криптооперации и налогиЕсли принадлежащая вам криптовалюта превышает в рублевом эквиваленте 600 тысяч, вы обязаны проинформировать об этом налоговую. При сокрытии полученного от криптосделок дохода — штраф: 40 процентов неуплаченного налога. При повторном нарушении — 300 тысяч. Впрочем, наказание рублем могут заменить двухлетними принудительными работами или шестимесячным арестом. В том же случае, но с финансовыми операциями в особо крупном размере — свыше 45 миллионов рублей или совершенные группой лиц — штраф возрастет до пяти миллионов, срок принудительных работ — до пяти лет, лишения свободы — до трех лет. Под цифровой валютой имеется в виду совокупность электронных данных — кода или обозначения, содержащихся в информационной системе. Они могут приниматься в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной единицей.

https://ria.ru/20201116/kleveta-1584524666.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законы, госдума рф, общество