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Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
Деды Морозы и Снегурочки в новогодние праздники оказываются в отделении полиции чаще всего из-за хулиганства или нарушения общественного порядка, при этом если... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T06:29
2021-01-02T06:29
россия
снегурочка
дед мороз
москва
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Деды Морозы и Снегурочки в новогодние праздники оказываются в отделении полиции чаще всего из-за хулиганства или нарушения общественного порядка, при этом если в прошлые новогодние каникулы было задержано более 10 "сказочных" нарушителей, то в этом году их число значительно сократится, считает генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.Причиной правонарушений, по его словам, чаще всего становится состояние алкогольного опьянения. "Поскольку в этом году в некоторых регионах действуют ограничения на работу ресторанов в период праздников, а многие из соображений безопасности предпочтут провести Новый год дома, мы полагаем, что число Дедов Морозов, Снегурочек и прочих новогодних персонажей снизится, а следовательно, снизится и число их задержаний", - отметил Цыбаков."В то же время, велика вероятность, что воры (а не просто хулиганы) тоже адаптируются к текущим условиям и предстанут в канун нового года в костюмах доставщиков еды, курьеров магазинов и иных служб", - добавил эксперт.
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россия, снегурочка, дед мороз, москва, общество

Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники

06:29 02.01.2021
 
© РИА Новости / Николай ХижнякСотрудник полиции во время праздничного шествия Дедов Морозов
Сотрудник полиции во время праздничного шествия Дедов Морозов - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Деды Морозы и Снегурочки в новогодние праздники оказываются в отделении полиции чаще всего из-за хулиганства или нарушения общественного порядка, при этом если в прошлые новогодние каникулы было задержано более 10 "сказочных" нарушителей, то в этом году их число значительно сократится, считает генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.
"Всего за новогодние каникулы 2019-2020 сотрудниками групп быстрого реагирования Delta было задержано 11 Дедов Морозов, четыре Снегурочки и две Крысы. В этом году мы предполагаем, что ни одного Деда Мороза и Снегурочки задержано не будет или же их число будет значительно меньше, чем в прошлом году. И связываем это с тем, что чаще всего Деды Морозы и Снегурки попадаются на хулиганстве или нарушении общественного порядка, как правило, в ресторанах, кафе и барах. Там они или выполняют функцию ведущих праздников, или же гости наряжаются в традиционных символов Нового года", - рассказал Цыбаков РИА Новости.
Причиной правонарушений, по его словам, чаще всего становится состояние алкогольного опьянения. "Поскольку в этом году в некоторых регионах действуют ограничения на работу ресторанов в период праздников, а многие из соображений безопасности предпочтут провести Новый год дома, мы полагаем, что число Дедов Морозов, Снегурочек и прочих новогодних персонажей снизится, а следовательно, снизится и число их задержаний", - отметил Цыбаков.
"В то же время, велика вероятность, что воры (а не просто хулиганы) тоже адаптируются к текущим условиям и предстанут в канун нового года в костюмах доставщиков еды, курьеров магазинов и иных служб", - добавил эксперт.
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РоссияСнегурочкаДед МорозМоскваОбщество
 
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