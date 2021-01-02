https://ria.ru/20210102/zaderzhanie-1591797279.html

Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники

Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники

Деды Морозы и Снегурочки в новогодние праздники оказываются в отделении полиции чаще всего из-за хулиганства или нарушения общественного порядка, при этом если... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T06:29

2021-01-02T06:29

2021-01-02T06:29

россия

снегурочка

дед мороз

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/08/1562710851_0:34:3007:1725_1920x0_80_0_0_198bd386211e86349f40739aa1657a8e.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Деды Морозы и Снегурочки в новогодние праздники оказываются в отделении полиции чаще всего из-за хулиганства или нарушения общественного порядка, при этом если в прошлые новогодние каникулы было задержано более 10 "сказочных" нарушителей, то в этом году их число значительно сократится, считает генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.Причиной правонарушений, по его словам, чаще всего становится состояние алкогольного опьянения. "Поскольку в этом году в некоторых регионах действуют ограничения на работу ресторанов в период праздников, а многие из соображений безопасности предпочтут провести Новый год дома, мы полагаем, что число Дедов Морозов, Снегурочек и прочих новогодних персонажей снизится, а следовательно, снизится и число их задержаний", - отметил Цыбаков."В то же время, велика вероятность, что воры (а не просто хулиганы) тоже адаптируются к текущим условиям и предстанут в канун нового года в костюмах доставщиков еды, курьеров магазинов и иных служб", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20201231/moroz-1591717414.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, снегурочка, дед мороз, москва, общество