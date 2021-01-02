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В Волжском два человека погибли из-за взрыва газового баллона
В Волжском два человека погибли из-за взрыва газового баллона
Газовый баллон взорвался в гараже в городе Волжский Волгоградской области, в результате погибли два человека, сообщила старший помощник руководителя управления... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T17:03
2021-01-02T17:03
2021-01-02T17:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 2 янв – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в гараже в городе Волжский Волгоградской области, в результате погибли два человека, сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК по региону Наталия Рудник.По информации Рудник, в субботу при тушении пожара в одном из гаражей в Волжском были обнаружены тела двух мужчин."По предварительным данным, причиной ЧП стали воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона, находящегося в помещении бокса", - сообщила Рудник. По ее словам, стены гаража полностью разрушены.По данным СК, один из погибших мужчин – хозяин гаража, который он обустроил для проживания. Отмечается, что для обогрева и готовки он использовал газовую плитку, которая, скорее всего, и стала причиной трагедии. Личность второго погибшего устанавливается. СК организовал проверку.
https://ria.ru/20201102/sklad-1582657068.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, волжский, происшествия