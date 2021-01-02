Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210102/volzhskiy-1591835591.html
В Волжском два человека погибли из-за взрыва газового баллона
В Волжском два человека погибли из-за взрыва газового баллона
Газовый баллон взорвался в гараже в городе Волжский Волгоградской области, в результате погибли два человека, сообщила старший помощник руководителя управления... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T17:03
2021-01-02T17:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
волжский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 янв – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в гараже в городе Волжский Волгоградской области, в результате погибли два человека, сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК по региону Наталия Рудник.По информации Рудник, в субботу при тушении пожара в одном из гаражей в Волжском были обнаружены тела двух мужчин."По предварительным данным, причиной ЧП стали воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона, находящегося в помещении бокса", - сообщила Рудник. По ее словам, стены гаража полностью разрушены.По данным СК, один из погибших мужчин – хозяин гаража, который он обустроил для проживания. Отмечается, что для обогрева и готовки он использовал газовую плитку, которая, скорее всего, и стала причиной трагедии. Личность второго погибшего устанавливается. СК организовал проверку.
https://ria.ru/20201102/sklad-1582657068.html
россия
волгоградская область
волжский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, волжский, происшествия

В Волжском два человека погибли из-за взрыва газового баллона

17:03 02.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 янв – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в гараже в городе Волжский Волгоградской области, в результате погибли два человека, сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК по региону Наталия Рудник.
По информации Рудник, в субботу при тушении пожара в одном из гаражей в Волжском были обнаружены тела двух мужчин.
"По предварительным данным, причиной ЧП стали воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона, находящегося в помещении бокса", - сообщила Рудник. По ее словам, стены гаража полностью разрушены.
По данным СК, один из погибших мужчин – хозяин гаража, который он обустроил для проживания. Отмечается, что для обогрева и готовки он использовал газовую плитку, которая, скорее всего, и стала причиной трагедии. Личность второго погибшего устанавливается. СК организовал проверку.
Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября 2020, 14:43
В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьВолжскийПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
07:32В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
06:59При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
06:47Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
06:04Депутат Рады назвал причину отказа Украины от российской вакцины
06:04Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
05:53В Хабаровском крае в первые дни 2021 года от пожаров погибли пять человек
05:28Названа самая перспективная специальность в российских вузах
05:03Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
04:25В московском ресторане на мужчину упал потолок
04:22Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:05Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов
04:01Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
03:55Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
03:53СМИ: в США три человека погибли после падения самолета на жилой дом
03:49Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
03:45Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания
03:11Освобожденные россияне рассказали об ужасных условиях содержания в Ливии
02:53Раскрыта новая причина лишения водительских прав
02:26СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
Лента новостейМолния