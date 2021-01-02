https://ria.ru/20210102/vaktsinatsiya-1591823627.html
В Тверскую область поступила вакцина от коронавируса
В Тверскую область поступила вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса поступила в Тверскую область, идёт прививочная кампания, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:30
2021-01-02T14:30
2021-01-02T14:30
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
ТВЕРЬ, 2 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса поступила в Тверскую область, идёт прививочная кампания, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко добавил, что в 2020 году в Тверской области установлено девять компьютерных томографов дополнительно для обследования пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также закуплены лекарственные препараты для амбулаторного обеспечения пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210102/pobochka-1591821007.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, тверская область, общество