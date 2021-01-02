https://ria.ru/20210102/vaktsinatsiya-1591823627.html

В Тверскую область поступила вакцина от коронавируса

В Тверскую область поступила вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса поступила в Тверскую область, идёт прививочная кампания, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:30

2021-01-02T14:30

2021-01-02T14:30

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 2 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса поступила в Тверскую область, идёт прививочная кампания, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко добавил, что в 2020 году в Тверской области установлено девять компьютерных томографов дополнительно для обследования пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также закуплены лекарственные препараты для амбулаторного обеспечения пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210102/pobochka-1591821007.html

тверская область

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2021

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михаил мурашко, тверская область, общество