https://ria.ru/20210102/vaktsinatsiya-1591795060.html

СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо

СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech собираются раньше запланированного предложить свою вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо,... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T03:59

2021-01-02T03:59

2021-01-02T03:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech собираются раньше запланированного предложить свою вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, сообщает профильное издание Stat.Отмечается, что компании планируют к 1 марта начать предлагать вакцину добровольцам, прошедшим клинические испытания и получившим плацебо, это на несколько месяцев раньше, чем было запланировано изначально.Десятого декабря 2020 года был опубликован полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210101/vaktsina-1591743560.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, москва