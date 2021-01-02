https://ria.ru/20210102/vaktsinatsiya-1591795060.html
СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech собираются раньше запланированного предложить свою вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо,... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T03:59
2021-01-02T03:59
2021-01-02T03:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588172015_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_b70fdacac38af1c94a3a8960f61f2d53.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech собираются раньше запланированного предложить свою вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, сообщает профильное издание Stat.Отмечается, что компании планируют к 1 марта начать предлагать вакцину добровольцам, прошедшим клинические испытания и получившим плацебо, это на несколько месяцев раньше, чем было запланировано изначально.Десятого декабря 2020 года был опубликован полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210101/vaktsina-1591743560.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588172015_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_eae61286c5800cc7c75d20433d154fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, москва