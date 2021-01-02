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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210102/vaktsinatsiya-1591795060.html
СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech собираются раньше запланированного предложить свою вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо,... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T03:59
2021-01-02T03:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech собираются раньше запланированного предложить свою вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, сообщает профильное издание Stat.Отмечается, что компании планируют к 1 марта начать предлагать вакцину добровольцам, прошедшим клинические испытания и получившим плацебо, это на несколько месяцев раньше, чем было запланировано изначально.Десятого декабря 2020 года был опубликован полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, москва

СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо

03:59 02.01.2021
 
© REUTERS / Carlo AllegriПлакат у здания штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке
Плакат у здания штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech собираются раньше запланированного предложить свою вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, сообщает профильное издание Stat.
Отмечается, что компании планируют к 1 марта начать предлагать вакцину добровольцам, прошедшим клинические испытания и получившим плацебо, это на несколько месяцев раньше, чем было запланировано изначально.
Десятого декабря 2020 года был опубликован полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
Вчера, 02:54Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Москва
 
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