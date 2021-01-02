https://ria.ru/20210102/vaktsina-1591838135.html

Власти Индии разрешили применение двух вакцин против COVID-19

Власти Индии разрешили применение двух вакцин против COVID-19

Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в субботу одобрили экстренное использование индийской вакцины против... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T17:40

2021-01-02T17:40

2021-01-02T17:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв - РИА Новости. Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в субботу одобрили экстренное использование индийской вакцины против коронавируса Covaxin, разрабатываемой Bharat Biotech, сообщило правительство Индии.Накануне эксперты центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств одобрили использование "оксфордской" вакцины против коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca, проверку которой в Индии проводил Институт сыворотки."Комитет экспертов… вынес следующие рекомендации для рассмотрения и окончательного решения генеральным контролером по лекарствам Индии: предоставить разрешение на ограниченное экстренное использование вакцины, при условии соблюдения многочисленных нормативных условий, Институту сыворотки Индии. Предоставить разрешение на ограниченное использование в чрезвычайных ситуациях... в качестве меры предосторожности в режиме клинических испытаний, особенно в контексте инфекции мутантными штаммами, компании Bharat Biotech International Ltd", - говорится в сообщении правительства.Также власти разрешили компании Zydus Cadila начать третью фазу клинических испытаний ее вакцины ZycovD.В Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса. Исследования трех из них – Covaxin от Bharat Biotech, "оксфордской" вакцины Covishield, тестирование которой проводит Институт сыворотки и ZycovD от компании Zydus Cadila – находятся на последней, третьей стадии.Помимо этих вакцин, в Индии испытывается еще одна вакцина, разработанная индийской Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины "Спутник V".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , индия, в мире