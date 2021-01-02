https://ria.ru/20210102/vaktsina-1591831453.html

В России 800 тысяч человек привились от коронавируса

В России 800 тысяч человек привились от коронавируса

Уже 800 тысяч россиян привились от коронавируса, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T15:59

2021-01-02T15:59

2021-01-02T17:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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ТВЕРЬ, 2 янв — РИА Новости. Уже 800 тысяч россиян привились от коронавируса, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он отметил, что в регионы уже доставили более полутора миллионов доз вакцины.Ранее он сообщил, что с 1 января на портале госуслуг можно получить сертификат о пройденной вакцинации. Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Сейчас доступна вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов. Вакцинация предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Как заявляют разработчики, иммунитет к коронавирусу окончательно формируется через три недели после второй инъекции. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество