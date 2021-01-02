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Туризм
https://ria.ru/20210102/turizm-1591839740.html
Подведены позитивные итоги 2020 года для сферы туризма
Подведены позитивные итоги 2020 года для сферы туризма
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и существенное снижение турпотоков, эксперты портала Travel+Leisure смогли подвести позитивные итоги 2020 года в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:17
2021-01-02T18:17
туризм
коронавирус covid-19
стиль жизни
гарри поттер
новости - туризм
нью-йорк (город)
канзас
мумбаи
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и существенное снижение турпотоков, эксперты портала Travel+Leisure смогли подвести позитивные итоги 2020 года в туристической отрасли. Ряд компаний (Hilton, United Airlines American Express и другие) предлагали бесплатные перелеты и комнаты в гостиницах врачам и медсестрам, которые непосредственно боролись с COVID-19.Люди стали больше внимания уделять животным. Так, например, три пингвина из зоопарка в Канзасе посетили художественный музей, а три котенка – аквариум в Джорджии. В Мумбае резко увеличилась популяция фламинго, а гималайские медведи в Йосемитском парке начали встречаться в неожиданных местах.Виртуальные туры по паркам, музеям и галереям давали людям возможность расширить кругозор нажатием одной кнопки. Многие смогли посетить онлайн театральные постановки и концерты, которые раньше были им недоступны. Люди стали больше готовить, и в Сети появились оригинальные рецепты "Пина колоды" из Пуэрто Рико и сливочного пива, которое стало популярным благодаря "Гарри Поттеру". Крупнейшие авиакомпании снизили стоимость услуги по обмену билетов, начали регулярно брать тесты на СOVID-19 у сотрудников и использовать электростатические спреи для дезинфекции помещений в самолетах.
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коронавирус covid-19, стиль жизни, гарри поттер, новости - туризм, нью-йорк (город), канзас, мумбаи

Подведены позитивные итоги 2020 года для сферы туризма

18:17 02.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБайкальский тракт - автодорога из Иркутска в Листвянку
Байкальский тракт - автодорога из Иркутска в Листвянку - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и существенное снижение турпотоков, эксперты портала Travel+Leisure смогли подвести позитивные итоги 2020 года в туристической отрасли.
Ряд компаний (Hilton, United Airlines American Express и другие) предлагали бесплатные перелеты и комнаты в гостиницах врачам и медсестрам, которые непосредственно боролись с COVID-19.
Люди стали больше внимания уделять животным. Так, например, три пингвина из зоопарка в Канзасе посетили художественный музей, а три котенка – аквариум в Джорджии. В Мумбае резко увеличилась популяция фламинго, а гималайские медведи в Йосемитском парке начали встречаться в неожиданных местах.
Виртуальные туры по паркам, музеям и галереям давали людям возможность расширить кругозор нажатием одной кнопки. Многие смогли посетить онлайн театральные постановки и концерты, которые раньше были им недоступны.
Люди стали больше готовить, и в Сети появились оригинальные рецепты "Пина колоды" из Пуэрто Рико и сливочного пива, которое стало популярным благодаря "Гарри Поттеру".
Крупнейшие авиакомпании снизили стоимость услуги по обмену билетов, начали регулярно брать тесты на СOVID-19 у сотрудников и использовать электростатические спреи для дезинфекции помещений в самолетах.
Пассажиры в защитных маска на борту самолета - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 17:55Туризм
Туристы рассказали, как путешествовали в закрытые на карантин страны
 
ТуризмКоронавирус COVID-19Стиль жизниГарри ПоттерНовости - ТуризмНью-Йорк (город)КанзасМумбаи
 
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