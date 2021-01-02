https://ria.ru/20210102/turizm-1591839740.html
Подведены позитивные итоги 2020 года для сферы туризма
Подведены позитивные итоги 2020 года для сферы туризма
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и существенное снижение турпотоков, эксперты портала Travel+Leisure смогли подвести позитивные итоги 2020 года в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:17
2021-01-02T18:17
2021-01-02T18:17
туризм
коронавирус covid-19
стиль жизни
гарри поттер
новости - туризм
нью-йорк (город)
канзас
мумбаи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589644053_0:216:3072:1943_1920x0_80_0_0_eb368934aa08fa8c1a38683b632a16c6.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и существенное снижение турпотоков, эксперты портала Travel+Leisure смогли подвести позитивные итоги 2020 года в туристической отрасли. Ряд компаний (Hilton, United Airlines American Express и другие) предлагали бесплатные перелеты и комнаты в гостиницах врачам и медсестрам, которые непосредственно боролись с COVID-19.Люди стали больше внимания уделять животным. Так, например, три пингвина из зоопарка в Канзасе посетили художественный музей, а три котенка – аквариум в Джорджии. В Мумбае резко увеличилась популяция фламинго, а гималайские медведи в Йосемитском парке начали встречаться в неожиданных местах.Виртуальные туры по паркам, музеям и галереям давали людям возможность расширить кругозор нажатием одной кнопки. Многие смогли посетить онлайн театральные постановки и концерты, которые раньше были им недоступны. Люди стали больше готовить, и в Сети появились оригинальные рецепты "Пина колоды" из Пуэрто Рико и сливочного пива, которое стало популярным благодаря "Гарри Поттеру". Крупнейшие авиакомпании снизили стоимость услуги по обмену билетов, начали регулярно брать тесты на СOVID-19 у сотрудников и использовать электростатические спреи для дезинфекции помещений в самолетах.
https://ria.ru/20201229/turisty-1591433931.html
нью-йорк (город)
канзас
мумбаи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589644053_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c44f79a9b3483a204529260e02665e97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, стиль жизни, гарри поттер, новости - туризм, нью-йорк (город), канзас, мумбаи
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости
. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и существенное снижение турпотоков, эксперты портала Travel+Leisure смогли подвести
позитивные итоги 2020 года в туристической отрасли.
Ряд компаний (Hilton, United Airlines American Express и другие) предлагали бесплатные перелеты и комнаты в гостиницах врачам и медсестрам, которые непосредственно боролись с COVID-19.
Люди стали больше внимания уделять животным. Так, например, три пингвина из зоопарка в Канзасе посетили художественный музей, а три котенка – аквариум в Джорджии. В Мумбае резко увеличилась популяция фламинго, а гималайские медведи в Йосемитском парке начали встречаться в неожиданных местах.
Виртуальные туры по паркам, музеям и галереям давали людям возможность расширить кругозор нажатием одной кнопки. Многие смогли посетить онлайн театральные постановки и концерты, которые раньше были им недоступны.
Люди стали больше готовить, и в Сети появились оригинальные рецепты "Пина колоды" из Пуэрто Рико и сливочного пива, которое стало популярным благодаря "Гарри Поттеру".
Крупнейшие авиакомпании снизили стоимость услуги по обмену билетов, начали регулярно брать тесты на СOVID-19 у сотрудников и использовать электростатические спреи для дезинфекции помещений в самолетах.