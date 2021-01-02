https://ria.ru/20210102/turizm-1591839740.html

Подведены позитивные итоги 2020 года для сферы туризма

Подведены позитивные итоги 2020 года для сферы туризма

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и существенное снижение турпотоков, эксперты портала Travel+Leisure смогли подвести позитивные итоги 2020 года в... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T18:17

2021-01-02T18:17

2021-01-02T18:17

туризм

коронавирус covid-19

стиль жизни

гарри поттер

новости - туризм

нью-йорк (город)

канзас

мумбаи

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и существенное снижение турпотоков, эксперты портала Travel+Leisure смогли подвести позитивные итоги 2020 года в туристической отрасли. Ряд компаний (Hilton, United Airlines American Express и другие) предлагали бесплатные перелеты и комнаты в гостиницах врачам и медсестрам, которые непосредственно боролись с COVID-19.Люди стали больше внимания уделять животным. Так, например, три пингвина из зоопарка в Канзасе посетили художественный музей, а три котенка – аквариум в Джорджии. В Мумбае резко увеличилась популяция фламинго, а гималайские медведи в Йосемитском парке начали встречаться в неожиданных местах.Виртуальные туры по паркам, музеям и галереям давали людям возможность расширить кругозор нажатием одной кнопки. Многие смогли посетить онлайн театральные постановки и концерты, которые раньше были им недоступны. Люди стали больше готовить, и в Сети появились оригинальные рецепты "Пина колоды" из Пуэрто Рико и сливочного пива, которое стало популярным благодаря "Гарри Поттеру". Крупнейшие авиакомпании снизили стоимость услуги по обмену билетов, начали регулярно брать тесты на СOVID-19 у сотрудников и использовать электростатические спреи для дезинфекции помещений в самолетах.

https://ria.ru/20201229/turisty-1591433931.html

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канзас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стиль жизни, гарри поттер, новости - туризм, нью-йорк (город), канзас, мумбаи