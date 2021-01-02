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Новый год—2021
https://ria.ru/20210102/trendy-1591842062.html
Стилисты назвали тренды 2021 года
Стилисты назвали тренды 2021 года
По мнению опрошенных американским журналом Health экспертов в 2021 году в моде будут ненатуральные цвета волос. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:38
2021-01-02T22:23
новости культуры
новый год—2021
сша
общество
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По мнению опрошенных американским журналом Health экспертов в 2021 году в моде будут ненатуральные цвета волос.Так, стилист Оливер Адамс считает, что в новом году в популярностью будут пользоваться дымчатые оттенки. "Сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос, однако в 2021 году мода будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков, таких как угольно-серый и синий", —приводит его слова издание.Его коллега Фредерик Феккай рекомендует носить в 2021 году прически с металлическим золотым цветом. По его словам, это особенно актуально для кудрявых волос.Еще одним модным трендом, по мнению Адамса, станут волосы с оттенком красного вина, в частности темная вишня и мерло с переходом в бордовый.По словам Феккая, девушкам с короткими волосами стоит поиграть с платиновым блондом. Этот классический оттенок никогда не выходит из моды, при этом его можно украсить аксессуарами — заколками и ободками. Обладательницам более длинных волос Адамс порекомендовал окрашивание бейбилайтс или балаяж, чтобы платиновый блонд не требовал особого ухода.Самым смелым девушкам Феккай посоветовал лавандовый оттенок. По его мнению, он позволяет сгладить черты лица и приковывает к себе взгляды, особенно если девушка пострижена коротко.
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новости культуры, сша, общество

Стилисты назвали тренды 2021 года

18:38 02.01.2021 (обновлено: 22:23 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота парикмахера в студии красоты
Работа парикмахера в студии красоты - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По мнению опрошенных американским журналом Health экспертов в 2021 году в моде будут ненатуральные цвета волос.
Так, стилист Оливер Адамс считает, что в новом году в популярностью будут пользоваться дымчатые оттенки.
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"Сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос, однако в 2021 году мода будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков, таких как угольно-серый и синий", —приводит его слова издание.
Его коллега Фредерик Феккай рекомендует носить в 2021 году прически с металлическим золотым цветом. По его словам, это особенно актуально для кудрявых волос.
Еще одним модным трендом, по мнению Адамса, станут волосы с оттенком красного вина, в частности темная вишня и мерло с переходом в бордовый.
По словам Феккая, девушкам с короткими волосами стоит поиграть с платиновым блондом. Этот классический оттенок никогда не выходит из моды, при этом его можно украсить аксессуарами — заколками и ободками. Обладательницам более длинных волос Адамс порекомендовал окрашивание бейбилайтс или балаяж, чтобы платиновый блонд не требовал особого ухода.
Самым смелым девушкам Феккай посоветовал лавандовый оттенок. По его мнению, он позволяет сгладить черты лица и приковывает к себе взгляды, особенно если девушка пострижена коротко.
 
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