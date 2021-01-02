https://ria.ru/20210102/sotrudnichestvo-1591798891.html

"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией

"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией

Стратегическое сотрудничество РФ и КНР не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T07:10

2021-01-02T07:10

2021-01-02T07:10

россия

ван и (политик)

пекин

китай

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ПЕКИН, 2 янв – РИА Новости. Стратегическое сотрудничество РФ и КНР не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.Дипломат отметил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств."Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек и цепей поставок, стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется", - добавил Ван И.Он подчеркнул, что "стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела".

https://ria.ru/20201228/razgovor-1591268908.html

россия

пекин

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), пекин, китай