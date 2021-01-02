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"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
Стратегическое сотрудничество РФ и КНР не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T07:10
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россия
ван и (политик)
пекин
китай
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ПЕКИН, 2 янв – РИА Новости. Стратегическое сотрудничество РФ и КНР не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.Дипломат отметил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств."Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек и цепей поставок, стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется", - добавил Ван И.Он подчеркнул, что "стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела".
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россия, ван и (политик), пекин, китай

"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией

07:10 02.01.2021
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ПЕКИН, 2 янв – РИА Новости. Стратегическое сотрудничество РФ и КНР не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"В прошлом году российско-китайские отношения выдержали "крещение" эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня", - заявил Ван И в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.
Дипломат отметил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств.
"Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек и цепей поставок, стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется", - добавил Ван И.
Он подчеркнул, что "стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела".
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