https://ria.ru/20210102/rozhdestvo-1591830563.html

В РПЦ пожилым людям рекомендовали не посещать храмы на Рождество

В РПЦ пожилым людям рекомендовали не посещать храмы на Рождество

Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T15:47

2021-01-02T15:47

2021-01-02T17:09

русская православная церковь

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

религия

коронавирусы

митрополит волоколамский иларион

новости - религия и мировоззрение

рождество христово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687983_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b13b25194152a34cab1917b49adb746.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса.Помимо прочего, он пояснил, что РПЦ не станет самостоятельно закрывать церкви, а пожилых прихожан священники могут исповедать и причастить на дому.Представитель РПЦ также посетовал на то, что не во всех приходах соблюдаются утвержденные ранее патриархом и Синодом санитарно-гигиенические меры, и выразил надежду, что эта ситуация изменится.Как напомнил митрополит Иларион, весной церковь выполнила предписания санитарных властей закрыть храмы для верующих и в каких-то регионах и странах подобные требования еще сохраняются, однако "там, где санитарные власти этого не требуют, мы, конечно, по собственной инициативе храмы закрывать не будем", заметил архиерей.За минувшие сутки в России выявили свыше 26 тысяч новых случаев коронавируса, из них 5452 — в Москве. За все время умерли 58 002 человека, вылечились — 2 599 035..Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201008/pandemiya-1578900114.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, коронавирусы, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, рождество христово, здоровье - общество, общество