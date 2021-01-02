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В РПЦ пожилым людям рекомендовали не посещать храмы на Рождество
В РПЦ пожилым людям рекомендовали не посещать храмы на Рождество
Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T15:47
2021-01-02T17:09
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митрополит волоколамский иларион
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса.Помимо прочего, он пояснил, что РПЦ не станет самостоятельно закрывать церкви, а пожилых прихожан священники могут исповедать и причастить на дому.Представитель РПЦ также посетовал на то, что не во всех приходах соблюдаются утвержденные ранее патриархом и Синодом санитарно-гигиенические меры, и выразил надежду, что эта ситуация изменится.Как напомнил митрополит Иларион, весной церковь выполнила предписания санитарных властей закрыть храмы для верующих и в каких-то регионах и странах подобные требования еще сохраняются, однако "там, где санитарные власти этого не требуют, мы, конечно, по собственной инициативе храмы закрывать не будем", заметил архиерей.За минувшие сутки в России выявили свыше 26 тысяч новых случаев коронавируса, из них 5452 — в Москве. За все время умерли 58 002 человека, вылечились — 2 599 035..Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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русская православная церковь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, коронавирусы, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, рождество христово, здоровье - общество, общество

В РПЦ пожилым людям рекомендовали не посещать храмы на Рождество

15:47 02.01.2021 (обновлено: 17:09 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПрихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса.
"Рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции", — добавил он в разговоре с телеканалом "Россия 24".
Помимо прочего, он пояснил, что РПЦ не станет самостоятельно закрывать церкви, а пожилых прихожан священники могут исповедать и причастить на дому.
Представитель РПЦ также посетовал на то, что не во всех приходах соблюдаются утвержденные ранее патриархом и Синодом санитарно-гигиенические меры, и выразил надежду, что эта ситуация изменится.
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Как напомнил митрополит Иларион, весной церковь выполнила предписания санитарных властей закрыть храмы для верующих и в каких-то регионах и странах подобные требования еще сохраняются, однако "там, где санитарные власти этого не требуют, мы, конечно, по собственной инициативе храмы закрывать не будем", заметил архиерей.
"Тем более что работают торговые центры, работают магазины, работают кинотеатры, работают театры, работают концертные залы, метро почти круглосуточно перевозит людей, в том числе в часы пик. Поэтому здесь нет оснований для того, чтоб закрывать храмы. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, мы будем соответствующим образом реагировать", — заключил глава отдела внешних церковных связей.
За минувшие сутки в России выявили свыше 26 тысяч новых случаев коронавируса, из них 5452 — в Москве. За все время умерли 58 002 человека, вылечились — 2 599 035.
.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРусская православная церковьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияКоронавирусыМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРождество ХристовоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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