https://ria.ru/20210102/proiskhozhdenie-1591818120.html

Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

Все больше исследований показывает, что пандемию коронавирусной инфекции вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, заявил глава китайского МИД... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T13:21

2021-01-02T13:21

2021-01-02T16:36

распространение нового коронавируса

ван и (политик)

здоровье - общество

воз

университет джонса хопкинса

китай

бразилия

сша

испания

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Все больше исследований показывает, что пандемию коронавирусной инфекции вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, заявил глава китайского МИД Ван И в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая."Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса", — сказал он.Министр также напомнил, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом. "Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", — подчеркнул глава МИД.Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 82 миллиона случаев COVID-19, а по статистике американского Университета Джонса Хопкинса, их уже больше 84 миллионов. Больше всего заражений в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место, а за ней идут Франция, Британия, Италия, Испания, Германия и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591669840.html

китай

бразилия

сша

испания

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ван и (политик), здоровье - общество, воз, университет джонса хопкинса, китай, бразилия, сша, испания, в мире