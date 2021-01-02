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Пожарные в Москве в праздники спасли на пожарах и в ДТП 9 человек
Пожарные в Москве в праздники спасли на пожарах и в ДТП 9 человек
Московские пожарные за первые дни нового года потушили 22 пожара, ликвидировали последствия девяти ДТП, спасли девять человек, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-02T20:38
2021-01-15T20:40
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Московские пожарные за первые дни нового года потушили 22 пожара, ликвидировали последствия девяти ДТП, спасли девять человек, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ."С 31 декабря по 2 января сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы совершили 215 выездов, на которых спасено девять человек", - говорится в сообщении.В частности, спасателей вызывали на 22 пожара, 9 ДТП и более 170 раз для оказания помощи социального характера.Отмечается, что в новогодние праздники более 400 сотрудников центра и 170 единиц техники в усиленном режиме участвуют в обеспечении безопасности населения и территории столицы.Во время новогодних праздников сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы предупреждают граждан о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и использования пиротехники.
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гочсипб, москва

Пожарные в Москве в праздники спасли на пожарах и в ДТП 9 человек

20:38 02.01.2021 (обновлено: 20:40 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Московские пожарные за первые дни нового года потушили 22 пожара, ликвидировали последствия девяти ДТП, спасли девять человек, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.
"С 31 декабря по 2 января сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы совершили 215 выездов, на которых спасено девять человек", - говорится в сообщении.
В частности, спасателей вызывали на 22 пожара, 9 ДТП и более 170 раз для оказания помощи социального характера.
Отмечается, что в новогодние праздники более 400 сотрудников центра и 170 единиц техники в усиленном режиме участвуют в обеспечении безопасности населения и территории столицы.
Во время новогодних праздников сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы предупреждают граждан о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и использования пиротехники.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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