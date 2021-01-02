https://ria.ru/20210102/pozharnye-1593272666.html

Пожарные в Москве в праздники спасли на пожарах и в ДТП 9 человек

Пожарные в Москве в праздники спасли на пожарах и в ДТП 9 человек

Московские пожарные за первые дни нового года потушили 22 пожара, ликвидировали последствия девяти ДТП, спасли девять человек, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-02T20:38

2021-01-02T20:38

2021-01-15T20:40

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Московские пожарные за первые дни нового года потушили 22 пожара, ликвидировали последствия девяти ДТП, спасли девять человек, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ."С 31 декабря по 2 января сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы совершили 215 выездов, на которых спасено девять человек", - говорится в сообщении.В частности, спасателей вызывали на 22 пожара, 9 ДТП и более 170 раз для оказания помощи социального характера.Отмечается, что в новогодние праздники более 400 сотрудников центра и 170 единиц техники в усиленном режиме участвуют в обеспечении безопасности населения и территории столицы.Во время новогодних праздников сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы предупреждают граждан о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и использования пиротехники.

https://ria.ru/20201203/remont-1587547363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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