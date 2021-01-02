https://ria.ru/20210102/pozhar-1591804522.html

В Великом Новгороде трое детей погибли при пожаре в квартире

В Великом Новгороде трое детей погибли при пожаре в квартире

Тела трех детей обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Великом Новгороде, сообщает ГУМЧС по Новгородской области. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T10:21

2021-01-02T10:21

2021-01-02T10:24

великий новгород

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Тела трех детей обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Великом Новгороде, сообщает ГУМЧС по Новгородской области.Пожар произошел в Великом Новгороде на улице Зелинского 34 корпус 2.В настоящее время устанавливается причина пожара.

https://ria.ru/20210101/pozhar-1591768874.html

великий новгород

новгородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великий новгород, новгородская область, происшествия