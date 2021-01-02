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В Великом Новгороде трое детей погибли при пожаре в квартире
В Великом Новгороде трое детей погибли при пожаре в квартире
Тела трех детей обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Великом Новгороде, сообщает ГУМЧС по Новгородской области. РИА Новости, 02.01.2021
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великий новгород
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Тела трех детей обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Великом Новгороде, сообщает ГУМЧС по Новгородской области.Пожар произошел в Великом Новгороде на улице Зелинского 34 корпус 2.В настоящее время устанавливается причина пожара.
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великий новгород, новгородская область, происшествия

В Великом Новгороде трое детей погибли при пожаре в квартире

10:21 02.01.2021 (обновлено: 10:24 02.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Новгородской областиНа месте пожара в Великом Новгороде. 2 января 2021
На месте пожара в Великом Новгороде. 2 января 2021 - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : ГУ МЧС по Новгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Тела трех детей обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Великом Новгороде, сообщает ГУМЧС по Новгородской области.
Пожар произошел в Великом Новгороде на улице Зелинского 34 корпус 2.
"На момент прибытия дым шел из квартиры третьего этажа. Вскоре возгорание было ликвидировано. На месте обнаружены тела трех погибших детей", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
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Великий НовгородНовгородская областьПроисшествия
 
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