https://ria.ru/20210102/pozhar-1591804522.html
В Великом Новгороде трое детей погибли при пожаре в квартире
В Великом Новгороде трое детей погибли при пожаре в квартире
Тела трех детей обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Великом Новгороде, сообщает ГУМЧС по Новгородской области. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T10:21
2021-01-02T10:21
2021-01-02T10:24
великий новгород
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Тела трех детей обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Великом Новгороде, сообщает ГУМЧС по Новгородской области.Пожар произошел в Великом Новгороде на улице Зелинского 34 корпус 2.В настоящее время устанавливается причина пожара.
https://ria.ru/20210101/pozhar-1591768874.html
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