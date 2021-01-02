https://ria.ru/20210102/pozdravlenie-1591838670.html

На Украине новогоднее поздравление Путина стало популярным в Google

На Украине новогоднее поздравление Путина стало популярным в Google

В новогоднюю ночь поздравление президента России Владимира Путина в YouTube оказалось популярнее среди украинцев, чем обращение президента Украины Владимира... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T17:46

2021-01-02T17:46

2021-01-02T18:14

youtube

google

владимир зеленский

владимир путин

украина

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В новогоднюю ночь поздравление президента России Владимира Путина в YouTube оказалось популярнее среди украинцев, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Страна.ua.Согласно запросам украинцев в Google за 31 декабря, фраза "С новым годом 2021" вдвое обошла аналогичный на украинском языке по количеству запросов.Кроме того, в десятке самых популярных запросов на Украине 31 декабря есть еще два русскоязычных — "Новый год 2021" и "С наступающим". На четвертом и пятом местах — запросы "Московское время" и "Пугачева". А запрос "Поздравление Путина 2021" занял седьмое место, тогда как запроса на поздравление от Зеленского в десятке самых популярных не оказалось вовсе. Также в украинских трендах видеохостинга YouTube сформировалась подборка из роликов, которые украинцы чаще смотрели в праздничные дни. Здесь российское ТВ-шоу "Голубой огонек" на телеканале "Россия 1" обошло новогодний выпуск украинского "Вечернего квартала". Как отмечается в статье Страна.ua, среди основных трендов Google на Украине за 2020 год много российского и русскоязычного контента. Та же ситуация наблюдалась и в 2019 году.

https://ria.ru/20210101/santa-1591761396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, google, владимир зеленский, владимир путин, украина