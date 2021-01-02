Порошенко анонсировал фильм от Netflix о задержании россиян в Белоруссии
14:54 02.01.2021 (обновлено: 15:20 02.01.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" рассказал про возможные съемки фильма, который расскажет о задержании россиян в Белоруссии с позиции украинских спецслужб.
"Еще одну новость я хочу вам сказать: у меня есть точная информация, что всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм по сделке с "вагнеровцами", — сказал он.
На днях Порошенко признался, что операцию по задержанию 33 россиян в Минске санкционировал лично он.
Об инциденте стало известно 29 июля. Белорусские власти заподозрили россиян в организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов. В Кремле, в свою очередь, заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну, а в Белоруссии были транзитом.
Позже украинские СМИ сообщили, что это было частью спецоперации СБУ и разведки. Официальный Киев опроверг эту информацию. Но, по словам российского лидера Владимира Путина, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.
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