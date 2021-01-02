https://ria.ru/20210102/poroshenko-1591826518.html

Порошенко анонсировал фильм от Netflix о задержании россиян в Белоруссии

Порошенко анонсировал фильм от Netflix о задержании россиян в Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" рассказал про возможные съемки фильма, который расскажет о задержании россиян в... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:54

2021-01-02T14:54

2021-01-02T15:20

петр порошенко

служба безопасности украины

владимир путин

минск

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" рассказал про возможные съемки фильма, который расскажет о задержании россиян в Белоруссии с позиции украинских спецслужб. На днях Порошенко признался, что операцию по задержанию 33 россиян в Минске санкционировал лично он.Об инциденте стало известно 29 июля. Белорусские власти заподозрили россиян в организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов. В Кремле, в свою очередь, заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну, а в Белоруссии были транзитом. Позже украинские СМИ сообщили, что это было частью спецоперации СБУ и разведки. Официальный Киев опроверг эту информацию. Но, по словам российского лидера Владимира Путина, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.

https://ria.ru/20200816/1575849644.html

минск

киев

украина

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2021

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петр порошенко, служба безопасности украины, владимир путин, минск, киев, украина, в мире