https://ria.ru/20210102/podorozhanie-1589768553.html

Стоп, подорожание: как сдержат цены на продукты и коммуналку

Стоп, подорожание: как сдержат цены на продукты и коммуналку

В конце года правительство занималось снижением цен на базовые продукты питания. А перед этим Федеральная антимонопольная служба объясняла, какими могут быть... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T08:00

2021-01-02T08:00

2021-01-02T08:10

тарифы

цены

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

инфляция

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В конце года правительство занималось снижением цен на базовые продукты питания. А перед этим Федеральная антимонопольная служба объясняла, какими могут быть предельные тарифы жилищно-коммунального хозяйства. Сколько будут стоить в наступившем году наиболее востребованные товары и услуги — в материале РИА Новости. "Пандемия здесь ни при чем". Кто и как остановит рост ценВ середине декабря Владимир Путин потребовал остановить подорожание продуктов, осудив попытку подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства отметил, что карантин не может служить оправданием. "Пандемия здесь ни при чем", — подчеркнул он.Речь шла о подсолнечном масле, сахаре, макаронах и других самых простых товарах. Впрочем, некоторые продукты подешевели. Например, пшено — на 9,7 процента, белокочанная капуста — на 4,3. Правительство отреагировало на поручение президента. С 1 января заморозили цены на сахар и растительное масло, как оптовые, так и розничные. На этом уровне они останутся в течение трех месяцев — до 1 апреля. Чтобы не дорожали хлеб с мукой, решили ввести квоты на экспорт зерновых и таможенные пошлины — с 15 февраля по 30 июня. Кроме того, с 30 процентов до десяти снизят допустимый уровень повышения стоимости социально значимых продуктов. "Это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен", — объяснил премьер-министр Михаил Мишустин. Но вместе с тем он призвал не впадать в "регуляторный раж". Нельзя допустить, чтобы административный контроль привел к снижению производства или долгосрочных инвестиций.Главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд" Марк Гойхман не ожидает резкого подорожания продовольствия в наступившем году, в отличие от прошлого. "Тогда были взлет мировых цен, падение рубля. По мере ослабления пандемии эти кризисные явления утратят значимость. Соответственно, стоимость продуктов повысится в пределах инфляции — четырех-пяти процентов", — говорит он.Бытовая техника и электроника в 2020-м тоже дорожала — из-за резкого ослабления рубля, как и в 2014-м. По его словам, значительных изменений из-за курса валют или налоговой и таможенной политики не предвидится. Следовательно, цены на бытовую технику и электронику в наступившем году должны остаться на прежнем уровне с небольшой поправкой на инфляцию. И на рост коммуналки найдется управаМежду тем тарифы ЖКХ вырастут. Произойдет это в июле, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. Для каждого региона правительство определит свой порог. Например, в Якутии — шесть процентов, Новгородской области — 6,4, Мурманской — 3,2, Магаданской — 3,8, Пензенской — 3,4, Чеченской Республике — 6,5. Это коснется газа, отопления, электричества, горячей и холодной воды, водоотведения и вывоза мусора. В среднем по России — подорожание на четыре процента. По закону повышение тарифов не может превышать инфляцию, если это не согласовано с ФАС. По прогнозу Минэкономразвития, в 2020-м инфляция составит 4,8 процента. Впрочем, аналитики предупреждают, что ресурсоснабжающие компании будут добиваться большего, чтобы покрыть убытки минувшего года. Дело в том, что в апреле ввели мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. Также запретили отключать потребителей за долги. Льготный режим для жильцов и управляющих компаний завершился 1 января. Однако не исключено, что правительство его пролонгирует. Это явно не порадует энергетиков. Они указывают, что задолженность продолжает расти. На первое октября было уже 176 миллиардов рублей — за отопление. Не лучше дела и с платежами за электроэнергию: общий долг населения — 104,8 миллиарда рублей, организаций ЖКХ — 60,7 миллиарда.Сбытовые и генерирующие компании просят не продлевать мораторий, предлагая вместо этого адресную помощь. Например, для людей старше 65 лет и заразившихся COVID-19. Поэтому существенно поднять тарифы вряд ли получится. В арсенале госорганов разных уровней есть инструменты ограничения аппетитов ресурсоснабжающих компаний. Эксперты полагают, что подорожание ЖКХ останется в рамках инфляции. Вероятно, в 2021 году потребительские цены в целом поднимутся на 4-4,5 процента, что немного больше целевого уровня ЦБ, за которым регулятор очень рьяно следит. Еще осенью ФАС разъясняла, насколько могут повыситься тарифы компаний сектора ЖКХ в ближайшие несколько лет. Предельный рост цен на коммунальные услуги должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024-го — это около четырех процентов в год.

https://ria.ru/20201217/tseny-1589667721.html

https://ria.ru/20201211/tseny-1588460478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тарифы, цены, федеральная антимонопольная служба (фас россии), инфляция