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В Москве парковки будут бесплатными 72 дня в этом году
В Москве парковки будут бесплатными 72 дня в этом году
Городские парковки в Москве в 2021 году будут бесплатными 72 дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:05
2021-01-02T11:05
2021-01-02T11:05
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Городские парковки в Москве в 2021 году будут бесплатными 72 дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что бесплатными на всех улицах можно будет оставить автомобиль с 1 по 9 января, 22-23 февраля, 8 марта, 1, 3, 9, 10 мая, 12, 14 июня, с 4 по 6 ноября, 31 декабря.
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Городские парковки в Москве
в 2021 году будут бесплатными 72 дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"В 2021 году столичные парковки будут бесплатными 72 дня. Оставить машину бесплатно на всех улицах можно будет по 22 праздничным дням. В эти дни платными остаются только парковки со шлагбаумами — они продолжают работать по действующим тарифам. По воскресеньям на тех улицах, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час, также можно оставлять машины бесплатно", — цитируют в пресс-службе главу транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.
Отмечается, что бесплатными на всех улицах можно будет оставить автомобиль с 1 по 9 января, 22-23 февраля, 8 марта, 1, 3, 9, 10 мая, 12, 14 июня, с 4 по 6 ноября, 31 декабря.