https://ria.ru/20210102/parkovki-1591808184.html

В Москве парковки будут бесплатными 72 дня в этом году

В Москве парковки будут бесплатными 72 дня в этом году

Городские парковки в Москве в 2021 году будут бесплатными 72 дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T11:05

2021-01-02T11:05

2021-01-02T11:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154763/69/1547636956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40e8d63de439c5a5b8a949c89771ec9d.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Городские парковки в Москве в 2021 году будут бесплатными 72 дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что бесплатными на всех улицах можно будет оставить автомобиль с 1 по 9 января, 22-23 февраля, 8 марта, 1, 3, 9, 10 мая, 12, 14 июня, с 4 по 6 ноября, 31 декабря.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество