https://ria.ru/20210102/ozhirenie-1591791106.html

Диетолог посоветовал, как не набрать вес во время праздников

Диетолог посоветовал, как не набрать вес во время праздников

Как отпраздновать Новый год и сохранить фигуру, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T02:11

2021-01-02T02:11

2021-01-02T02:11

андрей бобровский

здоровье

санкт-петербургский государственный университет

диета

питание

общество

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Диетолог посоветовал, как не набрать вес во время праздников

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Как отпраздновать Новый год и сохранить фигуру, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Новогодние застолья дают возможность хозяйкам десять дней подряд блистать кулинарными талантами, а гостям – наслаждаться их искусством. Но для многих людей радость гастрономических открытий омрачается мыслью о лишних килограммах, которые могут появиться к середине января. Бобровский перечислил несколько практичных способов избежать переедания за праздничным столом. Во-первых, правильно выбранная одежда напоминает о необходимости следить за фигурой. В облегающих платьях или джинсах будет проще сдержаться, наполняя свою тарелку. Во-вторых, в гостях нужно найти единомышленника и сесть рядом с ним. В-третьих, можно использовать любой повод, чтобы время от времени вставать из-за стола: поиграть с детьми, помочь хозяйке. В-четвертых, не нужно держать тарелку пустой. "Как только ваша тарелка опустела, найдется тысяча добрых рук, которые начнут туда что-то подкладывать. Пусть она будет наполнена овощами, фруктами, какими-то деликатесами", ‒ советует Бобровский.И главное правило – как можно активнее общаться. Чем больше мы в гостях разговариваем, тем меньше лишних килограммов зафиксируют наши весы, уверяет диетолог.

https://ria.ru/20201231/salaty-1591661672.html

https://ria.ru/20201230/retsepty-1590240033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бобровский, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, диета, питание, общество