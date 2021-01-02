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Диетолог посоветовал, как не набрать вес во время праздников
Диетолог посоветовал, как не набрать вес во время праздников
Как отпраздновать Новый год и сохранить фигуру, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T02:11
2021-01-02T02:11
2021-01-02T02:11
андрей бобровский
здоровье
санкт-петербургский государственный университет
диета
питание
общество
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Диетолог посоветовал, как не набрать вес во время праздников
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Как отпраздновать Новый год и сохранить фигуру, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Новогодние застолья дают возможность хозяйкам десять дней подряд блистать кулинарными талантами, а гостям – наслаждаться их искусством. Но для многих людей радость гастрономических открытий омрачается мыслью о лишних килограммах, которые могут появиться к середине января. Бобровский перечислил несколько практичных способов избежать переедания за праздничным столом. Во-первых, правильно выбранная одежда напоминает о необходимости следить за фигурой. В облегающих платьях или джинсах будет проще сдержаться, наполняя свою тарелку. Во-вторых, в гостях нужно найти единомышленника и сесть рядом с ним. В-третьих, можно использовать любой повод, чтобы время от времени вставать из-за стола: поиграть с детьми, помочь хозяйке. В-четвертых, не нужно держать тарелку пустой. "Как только ваша тарелка опустела, найдется тысяча добрых рук, которые начнут туда что-то подкладывать. Пусть она будет наполнена овощами, фруктами, какими-то деликатесами", ‒ советует Бобровский.И главное правило – как можно активнее общаться. Чем больше мы в гостях разговариваем, тем меньше лишних килограммов зафиксируют наши весы, уверяет диетолог.
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андрей бобровский, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, диета, питание, общество
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Как отпраздновать Новый год и сохранить фигуру, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ
Андрей Бобровский.
Новогодние застолья дают возможность хозяйкам десять дней подряд блистать кулинарными талантами, а гостям – наслаждаться их искусством. Но для многих людей радость гастрономических открытий омрачается мыслью о лишних килограммах, которые могут появиться к середине января.
Бобровский перечислил несколько практичных способов избежать переедания за праздничным столом.
Во-первых, правильно выбранная одежда напоминает о необходимости следить за фигурой. В облегающих платьях или джинсах будет проще сдержаться, наполняя свою тарелку.
Во-вторых, в гостях нужно найти единомышленника и сесть рядом с ним.
"Сосед за столом, который будет налегать на еду и обвинять вас, что вы не пьете, не едите и "не уважаете хозяина", на 30% влияет на количество съеденного", ‒ отметил диетолог.
В-третьих, можно использовать любой повод, чтобы время от времени вставать из-за стола: поиграть с детьми, помочь хозяйке.
В-четвертых, не нужно держать тарелку пустой.
"Как только ваша тарелка опустела, найдется тысяча добрых рук, которые начнут туда что-то подкладывать. Пусть она будет наполнена овощами, фруктами, какими-то деликатесами", ‒ советует Бобровский
.
И главное правило – как можно активнее общаться. Чем больше мы в гостях разговариваем, тем меньше лишних килограммов зафиксируют наши весы, уверяет диетолог.