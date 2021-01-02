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Экс-главе УФСИН по Северной Осетии дали 2,5 года за превышение полномочий
Экс-главе УФСИН по Северной Осетии дали 2,5 года за превышение полномочий
Суд признал бывшего начальника УФСИН по Северной Осетии виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, он приговорен к 2,5 годам колонии-поселения,... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:34
2021-01-02T14:34
россия
республика северная осетия - алания
происшествия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Суд признал бывшего начальника УФСИН по Северной Осетии виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, он приговорен к 2,5 годам колонии-поселения, сообщается на сайте республиканского СУСК России.В феврале прошлого года сообщалось, что начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату. Как добавлял СУСК, начальник УФСИН подозревался в "хищении чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере".Следствие и суд установили, что в 2016 году Емельянов организовал строительные работы в административных помещениях исправительной колонии без финансирования, а также привлек к выполнению работ строительную компанию без заключения госконтракта. Кроме того, в 2019 году по указанию Емельянова был заключен госконтракт с коммерческой организацией на проведение капремонта общежитий для спецконтингента. Осужденный, зная, что коммерческая организация работы не выполнила, дал указание перечислить 3 миллиона рублей на расчетный счет подрядной организации.Добавляется, что с бывшего начальника УФСИН взыскали сумму ущерба в размере 3 миллионов рублей.
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россия, республика северная осетия - алания, происшествия

Экс-главе УФСИН по Северной Осетии дали 2,5 года за превышение полномочий

14:34 02.01.2021
 
© Фото : пресс-служба УФСИН России по Республике ДагестанНачальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Суд признал бывшего начальника УФСИН по Северной Осетии виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, он приговорен к 2,5 годам колонии-поселения, сообщается на сайте республиканского СУСК России.
В феврале прошлого года сообщалось, что начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату. Как добавлял СУСК, начальник УФСИН подозревался в "хищении чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере".
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"Собранные СУСК РФ по Республике Северная Осетия – Алания доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику управления федеральной службы исполнения наказания России по РСО-Алания – 47-летнему полковнику внутренней службы Юрию Емельянову. Он признан виновным в совершении преступления ... злоупотребление должностными полномочиями – 2 эпизода", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в 2016 году Емельянов организовал строительные работы в административных помещениях исправительной колонии без финансирования, а также привлек к выполнению работ строительную компанию без заключения госконтракта. Кроме того, в 2019 году по указанию Емельянова был заключен госконтракт с коммерческой организацией на проведение капремонта общежитий для спецконтингента. Осужденный, зная, что коммерческая организация работы не выполнила, дал указание перечислить 3 миллиона рублей на расчетный счет подрядной организации.

"В результате противоправные действия Емельянова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, а также нарушение прав и законных интересов организаций УФСИН России по РСО-Алания ... Приговором суда Емельянову назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения", - отмечается в сообщении.

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Добавляется, что с бывшего начальника УФСИН взыскали сумму ущерба в размере 3 миллионов рублей.
 
РоссияРеспублика Северная Осетия - АланияПроисшествия
 
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