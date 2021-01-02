https://ria.ru/20210102/osetiya-1591824404.html

Экс-главе УФСИН по Северной Осетии дали 2,5 года за превышение полномочий

Экс-главе УФСИН по Северной Осетии дали 2,5 года за превышение полномочий

Суд признал бывшего начальника УФСИН по Северной Осетии виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, он приговорен к 2,5 годам колонии-поселения,... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:34

2021-01-02T14:34

2021-01-02T14:34

россия

республика северная осетия - алания

происшествия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Суд признал бывшего начальника УФСИН по Северной Осетии виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, он приговорен к 2,5 годам колонии-поселения, сообщается на сайте республиканского СУСК России.В феврале прошлого года сообщалось, что начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату. Как добавлял СУСК, начальник УФСИН подозревался в "хищении чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере".Следствие и суд установили, что в 2016 году Емельянов организовал строительные работы в административных помещениях исправительной колонии без финансирования, а также привлек к выполнению работ строительную компанию без заключения госконтракта. Кроме того, в 2019 году по указанию Емельянова был заключен госконтракт с коммерческой организацией на проведение капремонта общежитий для спецконтингента. Осужденный, зная, что коммерческая организация работы не выполнила, дал указание перечислить 3 миллиона рублей на расчетный счет подрядной организации.Добавляется, что с бывшего начальника УФСИН взыскали сумму ущерба в размере 3 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201107/dagestan-1583548734.html

https://ria.ru/20200411/1569889829.html

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россия, республика северная осетия - алания, происшествия