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В Псковской области выявили очаг COVID в психоневрологическом интернате
В Псковской области выявили очаг COVID в психоневрологическом интернате
Очаг коронавируса выявлен в психоневрологическом интернате в Псковской области, где заразились семь человек, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T17:31
2021-01-02T17:31
2021-01-02T17:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Очаг коронавируса выявлен в психоневрологическом интернате в Псковской области, где заразились семь человек, сообщает региональный оперштаб.В настоящее время в интернате проводятся необходимые противоэпидемиологические меры, выявляется круг контактных лиц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, псковская область, общество