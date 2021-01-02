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В Псковской области выявили очаг COVID в психоневрологическом интернате

В Псковской области выявили очаг COVID в психоневрологическом интернате

Очаг коронавируса выявлен в психоневрологическом интернате в Псковской области, где заразились семь человек, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T17:31

2021-01-02T17:31

2021-01-02T17:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Очаг коронавируса выявлен в психоневрологическом интернате в Псковской области, где заразились семь человек, сообщает региональный оперштаб.В настоящее время в интернате проводятся необходимые противоэпидемиологические меры, выявляется круг контактных лиц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

псковская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, псковская область, общество