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https://ria.ru/20210102/lolita-1591829538.html
Лолита призналась, что тайно вышла замуж в шестой раз
Лолита призналась, что тайно вышла замуж в шестой раз
Певица Лолита Милявская в эфире телеканала НТВ внезапно заявила, что снова вышла замуж. После выступления артистки коллеги восхитились ее фигурой, а Филипп... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T15:36
2021-01-02T19:06
шоубиз
культура
знаменитости
звезды
лолита милявская
филипп киркоров
семья
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в эфире телеканала НТВ внезапно заявила, что снова вышла замуж. После выступления артистки коллеги восхитились ее фигурой, а Филипп Киркоров предположил, что секрет внешности Лолиты заключается в том, что она "просто влюбилась"."Я вообще-то уже замужем", — неожиданно призналась она в ответ.Артистка не стала уточнять, было ли ее заявление шуткой и не стала развивать тему.С пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Лолита официально развелась весной прошлого года.
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культура, знаменитости, звезды, лолита милявская, филипп киркоров, семья

Лолита призналась, что тайно вышла замуж в шестой раз

15:36 02.01.2021 (обновлено: 19:06 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита
Певица Лолита - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в эфире телеканала НТВ внезапно заявила, что снова вышла замуж. После выступления артистки коллеги восхитились ее фигурой, а Филипп Киркоров предположил, что секрет внешности Лолиты заключается в том, что она "просто влюбилась".
"Я вообще-то уже замужем", — неожиданно призналась она в ответ.
Артистка не стала уточнять, было ли ее заявление шуткой и не стала развивать тему.
С пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Лолита официально развелась весной прошлого года.
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа 2020, 17:06
Бывший муж Лолиты стал бездомным
 
ШоубизКультураЗнаменитостизвездыЛолита МилявскаяФилипп КиркоровСемья
 
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