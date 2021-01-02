https://ria.ru/20210102/lolita-1591829538.html
Лолита призналась, что тайно вышла замуж в шестой раз
Лолита призналась, что тайно вышла замуж в шестой раз
Певица Лолита Милявская в эфире телеканала НТВ внезапно заявила, что снова вышла замуж. После выступления артистки коллеги восхитились ее фигурой, а Филипп... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T15:36
2021-01-02T15:36
2021-01-02T19:06
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лолита милявская
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в эфире телеканала НТВ внезапно заявила, что снова вышла замуж. После выступления артистки коллеги восхитились ее фигурой, а Филипп Киркоров предположил, что секрет внешности Лолиты заключается в том, что она "просто влюбилась"."Я вообще-то уже замужем", — неожиданно призналась она в ответ.Артистка не стала уточнять, было ли ее заявление шуткой и не стала развивать тему.С пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Лолита официально развелась весной прошлого года.
https://ria.ru/20200822/lolita-1576159605.html
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культура, знаменитости, звезды, лолита милявская, филипп киркоров, семья