https://ria.ru/20210102/lolita-1591829538.html

Лолита призналась, что тайно вышла замуж в шестой раз

Лолита призналась, что тайно вышла замуж в шестой раз

Певица Лолита Милявская в эфире телеканала НТВ внезапно заявила, что снова вышла замуж. После выступления артистки коллеги восхитились ее фигурой, а Филипп... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T15:36

2021-01-02T15:36

2021-01-02T19:06

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лолита милявская

филипп киркоров

семья

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в эфире телеканала НТВ внезапно заявила, что снова вышла замуж. После выступления артистки коллеги восхитились ее фигурой, а Филипп Киркоров предположил, что секрет внешности Лолиты заключается в том, что она "просто влюбилась"."Я вообще-то уже замужем", — неожиданно призналась она в ответ.Артистка не стала уточнять, было ли ее заявление шуткой и не стала развивать тему.С пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Лолита официально развелась весной прошлого года.

https://ria.ru/20200822/lolita-1576159605.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, знаменитости, звезды, лолита милявская, филипп киркоров, семья