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В Ливии освободили трех россиян и украинца
В Ливии освободили трех россиян и украинца
В Ливии из плена освободили группу граждан России и одного — Украины, написал в Telegram-канале член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:29
2021-01-02T23:57
фонд защиты национальных ценностей
ближний восток
михаил богданов
россия
александр малькевич
ливия
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Ливии из плена освободили группу граждан России и одного — Украины, написал в Telegram-канале член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. На запрос РИА Новости он уточнил, что всего в плену находились четыре человека. Он уточнил, что освобожденные уже вылетели в Россию. Малькевич выразил благодарность замминистра иностранных дел и спецпредставителю президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, "организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей". "Уверен, что он войдет в историю российской дипломатии как человек, посвятивший всего себя спасению людей", — заключил член ОП.
https://ria.ru/20201230/liviya-1591529129.html
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фонд защиты национальных ценностей, ближний восток, михаил богданов, россия, александр малькевич, ливия, в мире

В Ливии освободили трех россиян и украинца

18:29 02.01.2021 (обновлено: 23:57 02.01.2021)
 
© AFP 2020 / Abdullah DomaГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© AFP 2020 / Abdullah Doma
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Ливии из плена освободили группу граждан России и одного — Украины, написал в Telegram-канале член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
На запрос РИА Новости он уточнил, что всего в плену находились четыре человека.
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"Не так давно я узнал, что несколько недель назад они были схвачены (похищены) в Ливии (да, снова там), — и немедленно отреагировал. Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой", — добавил общественник.

Он уточнил, что освобожденные уже вылетели в Россию.
Малькевич выразил благодарность замминистра иностранных дел и спецпредставителю президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, "организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей".
"Уверен, что он войдет в историю российской дипломатии как человек, посвятивший всего себя спасению людей", — заключил член ОП.
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Фонд защиты национальных ценностейБлижний ВостокМихаил БогдановРоссияАлександр МалькевичЛивияВ мире
 
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