В Ливии освободили трех россиян и украинца
18:29 02.01.2021 (обновлено: 23:57 02.01.2021)
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Ливии из плена освободили группу граждан России и одного — Украины, написал в Telegram-канале член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
На запрос РИА Новости он уточнил, что всего в плену находились четыре человека.
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"Не так давно я узнал, что несколько недель назад они были схвачены (похищены) в Ливии (да, снова там), — и немедленно отреагировал. Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой", — добавил общественник.
Он уточнил, что освобожденные уже вылетели в Россию.
Малькевич выразил благодарность замминистра иностранных дел и спецпредставителю президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, "организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей".
"Уверен, что он войдет в историю российской дипломатии как человек, посвятивший всего себя спасению людей", — заключил член ОП.
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