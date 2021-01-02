https://ria.ru/20210102/liviya-1591841411.html

В Ливии освободили трех россиян и украинца

В Ливии освободили трех россиян и украинца

В Ливии из плена освободили группу граждан России и одного — Украины, написал в Telegram-канале член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T18:29

2021-01-02T18:29

2021-01-02T23:57

фонд защиты национальных ценностей

ближний восток

михаил богданов

россия

александр малькевич

ливия

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Ливии из плена освободили группу граждан России и одного — Украины, написал в Telegram-канале член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. На запрос РИА Новости он уточнил, что всего в плену находились четыре человека. Он уточнил, что освобожденные уже вылетели в Россию. Малькевич выразил благодарность замминистра иностранных дел и спецпредставителю президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, "организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей". "Уверен, что он войдет в историю российской дипломатии как человек, посвятивший всего себя спасению людей", — заключил член ОП.

https://ria.ru/20201230/liviya-1591529129.html

https://ria.ru/20200629/1573591352.html

ближний восток

россия

ливия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд защиты национальных ценностей, ближний восток, михаил богданов, россия, александр малькевич, ливия, в мире