https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591811185.html

Врачи рассказали, как навестить пожилых родственников и не принести COVID

Врачи рассказали, как навестить пожилых родственников и не принести COVID

Перед тем как ехать в гости к пожилым родственникам в новогодние праздники, стоит сделать тест на коронавирус и продезинфицировать подарки, считает доктор... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T11:49

2021-01-02T11:49

2021-01-02T11:49

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

елена малинникова

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Перед тем как ехать в гости к пожилым родственникам в новогодние праздники, стоит сделать тест на коронавирус и продезинфицировать подарки, считает доктор медицинских наук Елена МалинниковаПо ее словам, подарки для пожилых людей следует продезинфицировать. "Тогда вы можете быть уверены, что своих близких не заразите и не принесете им такой подарок, как коронавирус", - добавила Малинникова.Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что посещение пожилых родственников в пандемию – это личная ответственность каждого человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210101/vaktsinatsiya-1591779796.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, елена малинникова, коронавирус в россии, общество