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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591811185.html
Врачи рассказали, как навестить пожилых родственников и не принести COVID
Врачи рассказали, как навестить пожилых родственников и не принести COVID
Перед тем как ехать в гости к пожилым родственникам в новогодние праздники, стоит сделать тест на коронавирус и продезинфицировать подарки, считает доктор... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:49
2021-01-02T11:49
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
елена малинникова
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Перед тем как ехать в гости к пожилым родственникам в новогодние праздники, стоит сделать тест на коронавирус и продезинфицировать подарки, считает доктор медицинских наук Елена МалинниковаПо ее словам, подарки для пожилых людей следует продезинфицировать. "Тогда вы можете быть уверены, что своих близких не заразите и не принесете им такой подарок, как коронавирус", - добавила Малинникова.Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что посещение пожилых родственников в пандемию – это личная ответственность каждого человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, елена малинникова, коронавирус в россии, общество

Врачи рассказали, как навестить пожилых родственников и не принести COVID

11:49 02.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в национальном аэропорту "Минск"
Пассажиры в защитных масках в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Перед тем как ехать в гости к пожилым родственникам в новогодние праздники, стоит сделать тест на коронавирус и продезинфицировать подарки, считает доктор медицинских наук Елена Малинникова
"Если вы имеете на руках трехдневный отрицательный результат анализа на COVID, то вы можете посетить своих родных, близких, в том числе пожилых", - сказала Малинникова, профессор, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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Мясников рассказал, как вакцина от COVID-19 поможет отказавшимся от нее
По ее словам, подарки для пожилых людей следует продезинфицировать. "Тогда вы можете быть уверены, что своих близких не заразите и не принесете им такой подарок, как коронавирус", - добавила Малинникова.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что посещение пожилых родственников в пандемию – это личная ответственность каждого человека.
"Если он чувствует какие-то симптомы простуды, то точно идти не стоит. Если люди пожилые, то для них это может печально закончиться. Думаю, никто этого не хочет", - заключил врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВладислав ЖемчуговЕлена МалинниковаКоронавирус в РоссииОбщество
 
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