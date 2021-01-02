https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591810075.html

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу

За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп распространения болезни - в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T11:36

2021-01-02T11:36

2021-01-02T11:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп распространения болезни - в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,1%, 3. Еврейская автономная область 0,4%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество