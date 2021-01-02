https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591810075.html
Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу
Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп распространения болезни - в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:36
2021-01-02T11:36
2021-01-02T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629771_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_2fead97e06662309179125924a3d0e0e.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп распространения болезни - в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,1%, 3. Еврейская автономная область 0,4%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e083de7915521a9460243bdc9c21c1c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество