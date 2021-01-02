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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591809438.html
В Москве выявили 5452 новых случая COVID-19
В Москве выявили 5452 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5452, Санкт-Петербурге - 3742, Подмосковье - 1564, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:32
2021-01-02T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5452, Санкт-Петербурге - 3742, Подмосковье - 1564, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 14, Тыве - 13, Ненецком автономном округе - 7.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 5452 новых случая COVID-19

11:32 02.01.2021 (обновлено: 11:42 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5452, Санкт-Петербурге - 3742, Подмосковье - 1564, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 5452, 2 Санкт-Петербург - 3742, 3 Московская область - 1564", - говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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