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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591800587.html
Во Вьетнаме выявили "британский" штамм коронавируса
Во Вьетнаме выявили "британский" штамм коронавируса
Во Вьетнаме зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает местное издание VN Express. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T08:52
2021-01-02T10:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
вьетнам
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Во Вьетнаме зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает местное издание VN Express.По его сведениям, штамм обнаружили у гражданки Вьетнама, которая 22 декабря вернулась из Великобритании.Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в середине декабря. По оценкам специалистов из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, она на 56 процентов более заразна, чем изначальный вариант вируса, а это может привести к росту заболеваемости и заполняемости больниц. Позже новый штамм выявили во многих других странах: Франции, США, Японии, ОАЭ, Китае, Германии, Австралии. Некоторые государства из-за этого прервали авиасообщение с Великобританией и закрыли границы. Во Вьетнаме, по данным властей, с начала пандемии выявили всего 1474 случая COVID-19, умерли 35 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, вьетнам, в мире

Во Вьетнаме выявили "британский" штамм коронавируса

08:52 02.01.2021 (обновлено: 10:03 02.01.2021)
 
© AP Photo / Hau DinhДевушки в медицинских масках на улице Ханоя, Вьетнам
Девушки в медицинских масках на улице Ханоя, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© AP Photo / Hau Dinh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Во Вьетнаме зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает местное издание VN Express.
По его сведениям, штамм обнаружили у гражданки Вьетнама, которая 22 декабря вернулась из Великобритании.
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 19:16Наука
Новый штамм коронавируса в Великобритании. Откуда он взялся, чем опасен
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в середине декабря. По оценкам специалистов из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, она на 56 процентов более заразна, чем изначальный вариант вируса, а это может привести к росту заболеваемости и заполняемости больниц. Позже новый штамм выявили во многих других странах: Франции, США, Японии, ОАЭ, Китае, Германии, Австралии. Некоторые государства из-за этого прервали авиасообщение с Великобританией и закрыли границы.
Во Вьетнаме, по данным властей, с начала пандемии выявили всего 1474 случая COVID-19, умерли 35 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВьетнамВ мире
 
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