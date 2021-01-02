https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591800587.html
Во Вьетнаме выявили "британский" штамм коронавируса
Во Вьетнаме выявили "британский" штамм коронавируса
Во Вьетнаме зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает местное издание VN Express. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T08:52
2021-01-02T08:52
2021-01-02T10:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
вьетнам
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Во Вьетнаме зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает местное издание VN Express.По его сведениям, штамм обнаружили у гражданки Вьетнама, которая 22 декабря вернулась из Великобритании.Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в середине декабря. По оценкам специалистов из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, она на 56 процентов более заразна, чем изначальный вариант вируса, а это может привести к росту заболеваемости и заполняемости больниц. Позже новый штамм выявили во многих других странах: Франции, США, Японии, ОАЭ, Китае, Германии, Австралии. Некоторые государства из-за этого прервали авиасообщение с Великобританией и закрыли границы. Во Вьетнаме, по данным властей, с начала пандемии выявили всего 1474 случая COVID-19, умерли 35 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, великобритания, вьетнам, в мире
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Во Вьетнаме
зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании
, сообщает местное издание VN Express
.
По его сведениям, штамм обнаружили у гражданки Вьетнама, которая 22 декабря вернулась из Великобритании.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в середине декабря. По оценкам специалистов из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, она на 56 процентов более заразна, чем изначальный вариант вируса, а это может привести к росту заболеваемости и заполняемости больниц. Позже новый штамм выявили во многих других странах: Франции, США, Японии, ОАЭ, Китае, Германии, Австралии. Некоторые государства из-за этого прервали авиасообщение с Великобританией и закрыли границы.
Во Вьетнаме, по данным властей, с начала пандемии выявили всего 1474 случая COVID-19, умерли 35 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.