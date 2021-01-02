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В США впервые за 70 лет казнят женщину
В США впервые за 70 лет казнят женщину
Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего приведение в исполнение первого за 70 лет смертного... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:54
2021-01-02T14:54
2021-01-02T18:07
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего приведение в исполнение первого за 70 лет смертного приговора женщине на федеральном уровне, сообщает в субботу телеканал NBC News.Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.Поводом для переноса стало то, что ее адвокаты заразились коронавирусом и им надо было дать время выздороветь и подготовить прошение о смягчении наказания. Тогда окружной суд перенес казнь на 12 января, однако теперь это решение отменено и казнь может состояться раньше, отмечает телеканал.
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индиана, сша, в мире