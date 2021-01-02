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Суд в Москве арестовал активы 19 бывших руководителей Инвестбанка
Суд в Москве арестовал активы 19 бывших руководителей Инвестбанка
Арбитражный суд Москвы по ходатайству АСВ наложил арест на имущество 19 бывших руководителей обанкротившегося в 2014 году Инвестбанка, которые ранее были... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:57
2021-01-02T12:57
россия
центральный банк рф (цб рф)
инвестбанк
агентство по страхованию вкладов
происшествия
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству АСВ наложил арест на имущество 19 бывших руководителей обанкротившегося в 2014 году Инвестбанка, которые ранее были привлечены к субсидиарной ответственности по его неисполненным обязательствам, оцениваемым примерно в 40 миллиардов рублей.Как следует из опубликованного определения, суд наложил арест "на имущество, в чем бы оно ни состояло и где бы оно ни находилось, в том числе на денежные средства (включая денежные средства, которые поступят на счета в будущем)". В судебном акте также перечислено конкретное имущество некоторых ответчиков, попавшее под арест.Так, у главы наблюдательного совета Юрия Матвеева арестовано четыре земельных участка в Калининградской области, у членов набсовета: Владимира Гезина – квартира и полквартиры в Москве, Натальи Ивановой – квартира и гараж в Москве, Игоря Дубова – квартира в Подмосковье, Льва Новикова – московская квартира и полздания в Костромской области, Максима Щербакова – квартира в Москве, у члена правления Ольги Боргардт – квартира в Зеленограде, треть квартиры в Москве и земельный участок с садовым домиком в Солнечногорском районе.Арбитражный суд Москвы в июле 2019 года признал ответственными по долгам Инвестбанка 19 экс-банкиров – его бенефициара Сергея Мастюгина, главу набсовета Матвеева, 11 членов набсовета, включая Сергея Зайцева, Константина Корищенко и Гезина. К ответственности были привлечены также бывшие предправления Сергей Менделеев, члены правления Боргардт, Дмитрий Кириллов, Сергей Андрющенко, Олег Козаченко и вице-президент Галина Зима.Размер взыскания с каждого из ответчиков первая инстанция определила в долях от общей суммы ущерба, которая определится по окончании формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами. Изначально, в марте 2017 года, АСВ оценивало общий размер субсидиарной ответственности в сумму более 40,5 миллиарда рублей.Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре 2019 года определение первой инстанции изменил, освободив от ответственности 13 бывших контролирующих лиц банка и возложив ее только на Мастюгина, Менделеева, Зайцева, Корищенко, Гезина и Боргардт. Арбитражный суд Московского округа в свою очередь отменил в июле постановление апелляции и оставил в силе определение столичного арбитражного суда. При этом в отношении одного из 19 ответчиков – Козаченко – производство в связи с его смертью было приостановлено. Верховный суд в ноябре оставил в силе постановление окружного суда.ЦБ РФ в декабре 2013 года отозвал лицензию у Инвестбанка, занимавшего на тот момент, по данным РИА Рейтинг, 80-е место среди банков РФ. В марте 2014 года суд признал банк банкротом. Мастюгин, Менделеев, Боргардт и Зайцев являются фигурантами уголовных дел.
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россия, центральный банк рф (цб рф), инвестбанк, агентство по страхованию вкладов, происшествия

Суд в Москве арестовал активы 19 бывших руководителей Инвестбанка

12:57 02.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦентробанк отозвал лицензии у российских банков
Центробанк отозвал лицензии у российских банков - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству АСВ наложил арест на имущество 19 бывших руководителей обанкротившегося в 2014 году Инвестбанка, которые ранее были привлечены к субсидиарной ответственности по его неисполненным обязательствам, оцениваемым примерно в 40 миллиардов рублей.
Как следует из опубликованного определения, суд наложил арест "на имущество, в чем бы оно ни состояло и где бы оно ни находилось, в том числе на денежные средства (включая денежные средства, которые поступят на счета в будущем)". В судебном акте также перечислено конкретное имущество некоторых ответчиков, попавшее под арест.
Так, у главы наблюдательного совета Юрия Матвеева арестовано четыре земельных участка в Калининградской области, у членов набсовета: Владимира Гезина – квартира и полквартиры в Москве, Натальи Ивановой – квартира и гараж в Москве, Игоря Дубова – квартира в Подмосковье, Льва Новикова – московская квартира и полздания в Костромской области, Максима Щербакова – квартира в Москве, у члена правления Ольги Боргардт – квартира в Зеленограде, треть квартиры в Москве и земельный участок с садовым домиком в Солнечногорском районе.
Арбитражный суд Москвы в июле 2019 года признал ответственными по долгам Инвестбанка 19 экс-банкиров – его бенефициара Сергея Мастюгина, главу набсовета Матвеева, 11 членов набсовета, включая Сергея Зайцева, Константина Корищенко и Гезина. К ответственности были привлечены также бывшие предправления Сергей Менделеев, члены правления Боргардт, Дмитрий Кириллов, Сергей Андрющенко, Олег Козаченко и вице-президент Галина Зима.
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Размер взыскания с каждого из ответчиков первая инстанция определила в долях от общей суммы ущерба, которая определится по окончании формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами. Изначально, в марте 2017 года, АСВ оценивало общий размер субсидиарной ответственности в сумму более 40,5 миллиарда рублей.
Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре 2019 года определение первой инстанции изменил, освободив от ответственности 13 бывших контролирующих лиц банка и возложив ее только на Мастюгина, Менделеева, Зайцева, Корищенко, Гезина и Боргардт. Арбитражный суд Московского округа в свою очередь отменил в июле постановление апелляции и оставил в силе определение столичного арбитражного суда. При этом в отношении одного из 19 ответчиков – Козаченко – производство в связи с его смертью было приостановлено. Верховный суд в ноябре оставил в силе постановление окружного суда.
ЦБ РФ в декабре 2013 года отозвал лицензию у Инвестбанка, занимавшего на тот момент, по данным РИА Рейтинг, 80-е место среди банков РФ. В марте 2014 года суд признал банк банкротом. Мастюгин, Менделеев, Боргардт и Зайцев являются фигурантами уголовных дел.
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