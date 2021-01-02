https://ria.ru/20210102/dtp-1591813287.html

В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с тремя машинами

В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с тремя машинами

Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на федеральной трассе М-8 в Ярославской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:15

2021-01-02T12:15

2021-01-02T12:15

ярославская область

дтп

происшествия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на федеральной трассе М-8 в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На 158-м километре трассы произошло ДТП с участием трех легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.По его словам, четыре человека погибли, двое пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.

ярославская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, дтп, происшествия