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В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с тремя машинами
В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с тремя машинами
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на федеральной трассе М-8 в Ярославской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:15
2021-01-02T12:15
2021-01-02T12:15
ярославская область
дтп
происшествия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на федеральной трассе М-8 в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На 158-м километре трассы произошло ДТП с участием трех легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.По его словам, четыре человека погибли, двое пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ярославская область, дтп, происшествия