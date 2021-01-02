https://ria.ru/20210102/chitinets-1591818580.html

Житель Читы избил пасынка и запер в неотапливаемом гараже

Житель Читы избил пасынка и запер в неотапливаемом гараже

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего жителю Читы, "воспитывавшего" четырехлетнего пасынка побоями и продержавшего мальчика в... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T13:21

2021-01-02T13:21

2021-01-02T13:21

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 янв – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего жителю Читы, "воспитывавшего" четырехлетнего пасынка побоями и продержавшего мальчика в неотапливаемом гараже, сообщает пресс-служба управления СК по Забайкальскому краю.Когда матери стало известно об этом, она сообщила в правоохранительные органы. Сейчас ребенок находится в больнице с обморожениями рук и ног, телесными повреждениями.Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, сегодня суд Центрального района Читы удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/retsidivist-1591185509.html

забайкальский край

чита

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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия