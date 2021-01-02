Житель Читы избил пасынка и запер в неотапливаемом гараже
КРАСНОЯРСК, 2 янв – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего жителю Читы, "воспитывавшего" четырехлетнего пасынка побоями и продержавшего мальчика в неотапливаемом гараже, сообщает пресс-служба управления СК по Забайкальскому краю.
"Обвинение в совершении преступления, предусмотенного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), предъявлено 35-летнему жителю Читы. По данным следствия, в ночь на 28 декабря 2020 года обвиняемый, находясь дома со своим 4-летним пасынком, из-за небольшой провинности избил мальчика, а затем запер его в неотапливаемом гараже. Несколько часов мальчик, одетый только в легкое трико и футболку, босой, провел взаперти", - говорится в сообщении.
Когда матери стало известно об этом, она сообщила в правоохранительные органы. Сейчас ребенок находится в больнице с обморожениями рук и ног, телесными повреждениями.
Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, сегодня суд Центрального района Читы удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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