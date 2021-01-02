https://ria.ru/20210102/chelovek-amfibiya-skonchalsya-vladimir-korenev-1591839100.html
"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев
"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев
Актер и режиссер Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Широкую известность Коренев приобрел будучи еще студентом ГИТИСа, когда в 1961 году сыграл главную роль в фильме "Человек-Амфибия".
2021-01-02T18:00
2021-01-02T18:00
2021-01-02T18:00
умер владимир коренев
видео
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После института на протяжении долгих лет актер служил в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев
Актер и режиссер Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Широкую известность Коренев приобрел будучи еще студентом ГИТИСа, когда в 1961 году сыграл главную роль в фильме "Человек-Амфибия". После института на протяжении долгих лет актер служил в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.
2021-01-02T18:00
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PT2M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, умер владимир коренев, видео
"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев
Актер и режиссер Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Широкую известность Коренев приобрел будучи еще студентом ГИТИСа, когда в 1961 году сыграл главную роль в фильме "Человек-Амфибия".
2021-01-02T18:00
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PT2M18S
"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев
Актер и режиссер Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Широкую известность Коренев приобрел будучи еще студентом ГИТИСа, когда в 1961 году сыграл главную роль в фильме "Человек-Амфибия".