https://ria.ru/20210102/chelovek-amfibiya-skonchalsya-vladimir-korenev-1591839100.html

"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев

"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев

Актер и режиссер Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Широкую известность Коренев приобрел будучи еще студентом ГИТИСа, когда в 1961 году сыграл главную роль в фильме "Человек-Амфибия".

2021-01-02T18:00

2021-01-02T18:00

2021-01-02T18:00

умер владимир коренев

видео

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После института на протяжении долгих лет актер служил в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев Актер и режиссер Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Широкую известность Коренев приобрел будучи еще студентом ГИТИСа, когда в 1961 году сыграл главную роль в фильме "Человек-Амфибия". После института на протяжении долгих лет актер служил в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. 2021-01-02T18:00 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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