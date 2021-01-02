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https://ria.ru/20210102/bloger-1591818906.html
TikTok-блогера раскритиковали за нескромные путешествия без маски
TikTok-блогера раскритиковали за нескромные путешествия без маски
Популярного блогера-путешественницу Барбору Ондракову (@travelinmysoul) раскритиковали подписчики за ролик с кадрами и видеосъемками из поездок в 2020 году. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T20:13
2021-01-02T20:13
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Популярного блогера-путешественницу Барбору Ондракову (@travelinmysoul) раскритиковали подписчики за ролик с кадрами и видеосъемками из поездок в 2020 году.Она поделилась в Сети видео-итогами прошедшего года, которые включали кадры из роскошных ресторанов и гостиниц. Она побывала на Мальдивах, в Австрии, Италии, в Париже, Дубае, Будапеште.Пользователей Сети разозлило то, что во время пандемии, когда многие были вынуждены выдерживать карантин или самоизоляцию, блогер на всех кадрах была без маски. "Это оскорбительно для медсестер, докторов и вообще всех, кто пытается как-то выжить в период пандемии COVID-19", "нарушение правил хорошего тона", "маски не было ни на одной фотографии", — негодуют подписчики.Некоторые встали на защиту: "она живет, а не выживает", другие написали, что сделали бы то же самое, если бы у них были деньги.Сама Барбора пока никак не отреагировала на критику, но пояснила, что не ездила в США, потому что находиться там было "рискованно" из-за коронавируса.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, австрия, мальдивы, дубай (город), сша, париж

TikTok-блогера раскритиковали за нескромные путешествия без маски

20:13 02.01.2021
 
© Фото : Tik-Tok @travelinmysoulТик-Ток аккаунт Барборы Ондрачковой
Тик-Ток аккаунт Барборы Ондрачковой - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : Tik-Tok @travelinmysoul
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Популярного блогера-путешественницу Барбору Ондракову (@travelinmysoul) раскритиковали подписчики за ролик с кадрами и видеосъемками из поездок в 2020 году.
 
Она поделилась в Сети видео-итогами прошедшего года, которые включали кадры из роскошных ресторанов и гостиниц. Она побывала на Мальдивах, в Австрии, Италии, в Париже, Дубае, Будапеште.
Пользователей Сети разозлило то, что во время пандемии, когда многие были вынуждены выдерживать карантин или самоизоляцию, блогер на всех кадрах была без маски.
"Это оскорбительно для медсестер, докторов и вообще всех, кто пытается как-то выжить в период пандемии COVID-19", "нарушение правил хорошего тона", "маски не было ни на одной фотографии", — негодуют подписчики.
Некоторые встали на защиту: "она живет, а не выживает", другие написали, что сделали бы то же самое, если бы у них были деньги.
Сама Барбора пока никак не отреагировала на критику, но пояснила, что не ездила в США, потому что находиться там было "рискованно" из-за коронавируса.
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