https://ria.ru/20210102/bezopasnost-1591803197.html

МЧС призвало россиян соблюдать безопасность при запуске фейерверков

МЧС призвало россиян соблюдать безопасность при запуске фейерверков

МЧС призывает россиян соблюдать максимальную безопасность при запуске пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T09:48

2021-01-02T09:48

2021-01-02T09:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. МЧС призывает россиян соблюдать максимальную безопасность при запуске пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники.В ведомстве призвали быть аккуратными и ответственными "в вопросах противопожарной безопасности".Спасатели отметили, что новая редакция правил противопожарного режима в РФ дополнена разделом по обеспечению безопасности при применении пиротехнических изделий. Также введены положения по использованию пиротехники на концертах и других массовых мероприятиях.С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20210101/feyerverk-1591741320.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество