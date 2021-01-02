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Смертность в авиации за год выросла, несмотря на снижение числа полетов
Смертность в авиации за год выросла, несмотря на снижение числа полетов
Количество людей, погибших в авиакатастрофах в 2020 году, превышает аналогичные показатели предыдущих лет. Об этом написали Reuters со ссылкой на статистику... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:51
2021-01-02T14:23
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Количество людей, погибших в авиакатастрофах в 2020 году, превышает аналогичные показатели предыдущих лет. Об этом написали Reuters со ссылкой на статистику авиационной консалтинговой компании To70. Согласно данным, в 2020 году произошло 40 крушений крупных пассажирских коммерческих лайнеров, в пяти из которых погибли люди. Общее число смертей составило 299. В 2019 году произошло 86 подобных аварий, в восьми из них были жертвы, а всего погибло 257 человек. Половина от общего числа погибших в авиакатастрофах в 2020 году — пассажиры украинского самолета, сбитого в воздушном пространстве Ирана. Количество жертв: 176. Вторым по количеству смертей стало крушение пакистанского авиалайнера в мае, унесшего жизни 98 человек.По данным Flightradar24, количество полетов в 2020 году из-за закрытия границ в условиях пандемии снизилось на 42 процента. Также агентство ASN сообщает, что за прошедшие два десятилетия смертность в авиации резко снизилась. В последние пять лет произошло 14 катастроф, в которых погибли пассажиры. Самым безопасным годом для авиации считается 2017-й. Тогда за весь год случилось две авиакатастрофы, которые унесли жизни 13 человек.
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flightradar24, пакистан, украина, авиация, происшествия, в мире

Смертность в авиации за год выросла, несмотря на снижение числа полетов

11:51 02.01.2021 (обновлено: 14:23 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Количество людей, погибших в авиакатастрофах в 2020 году, превышает аналогичные показатели предыдущих лет. Об этом написали Reuters со ссылкой на статистику авиационной консалтинговой компании To70.
Согласно данным, в 2020 году произошло 40 крушений крупных пассажирских коммерческих лайнеров, в пяти из которых погибли люди. Общее число смертей составило 299. В 2019 году произошло 86 подобных аварий, в восьми из них были жертвы, а всего погибло 257 человек.
Половина от общего числа погибших в авиакатастрофах в 2020 году — пассажиры украинского самолета, сбитого в воздушном пространстве Ирана. Количество жертв: 176. Вторым по количеству смертей стало крушение пакистанского авиалайнера в мае, унесшего жизни 98 человек.
По данным Flightradar24, количество полетов в 2020 году из-за закрытия границ в условиях пандемии снизилось на 42 процента.
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Также агентство ASN сообщает, что за прошедшие два десятилетия смертность в авиации резко снизилась. В последние пять лет произошло 14 катастроф, в которых погибли пассажиры. Самым безопасным годом для авиации считается 2017-й. Тогда за весь год случилось две авиакатастрофы, которые унесли жизни 13 человек.
 
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