https://ria.ru/20210102/abkhaziya-1591852208.html
В Абхазии спасли заблудившегося в горах россиянина
В Абхазии спасли заблудившегося в горах россиянина
Сотрудники МЧС Абхазии спасли жителя Москвы, заблудившегося в горах в Гагрском районе, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T22:24
2021-01-02T22:24
2021-01-02T22:24
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СУХУМ, 2 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли жителя Москвы, заблудившегося в горах в Гагрском районе, сообщает пресс-служба МЧС республики.Уточняется, что спасатели доставили россиянина в Гагру.
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россия, гагра, мчс абхазии, гагрский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, в мире