https://ria.ru/20210102/abkhaziya-1591852208.html

В Абхазии спасли заблудившегося в горах россиянина

В Абхазии спасли заблудившегося в горах россиянина

Сотрудники МЧС Абхазии спасли жителя Москвы, заблудившегося в горах в Гагрском районе, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T22:24

2021-01-02T22:24

2021-01-02T22:24

россия

гагра

мчс абхазии

гагрский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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в мире

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СУХУМ, 2 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли жителя Москвы, заблудившегося в горах в Гагрском районе, сообщает пресс-служба МЧС республики.Уточняется, что спасатели доставили россиянина в Гагру.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/elbrus-1578042552.html

россия

гагра

гагрский район

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гагра, мчс абхазии, гагрский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, в мире