https://ria.ru/20210101/zamorozka-1591759721.html

Вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

Вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

Закон, который продлит заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года, вступил в силу с первого января 2021 года. Об этом говорится в документе,... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:58

2021-01-01T12:58

2021-01-01T12:59

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_c7d6a65bf2bbd3cbf2e969c3209579a7.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Закон, который продлит заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года, вступил в силу с первого января 2021 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии, шесть процентов от зарплаты, направляются в страховую часть. Тем самым средства идут на текущие выплаты пенсионерам. Ранее граждане самостоятельно выбирали, формировать накопления или передать деньги в страховую часть. В случае выбора второго варианта увеличивались баллы для расчета размера пенсий. По предварительной оценке, благодаря принятому закону трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду в 2023 году уменьшится на 669,3 миллиарда рублей. При этом данное решение не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. Закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года подписал 8 декабря президент России Владимир Путин. До этого закон был принят в Госдуме и Совете Федерации.

https://ria.ru/20201229/mironov-1591429913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество