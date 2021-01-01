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Вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года
Вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года
Закон, который продлит заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года, вступил в силу с первого января 2021 года. Об этом говорится в документе,... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:58
2021-01-01T12:59
россия
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Закон, который продлит заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года, вступил в силу с первого января 2021 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии, шесть процентов от зарплаты, направляются в страховую часть. Тем самым средства идут на текущие выплаты пенсионерам. Ранее граждане самостоятельно выбирали, формировать накопления или передать деньги в страховую часть. В случае выбора второго варианта увеличивались баллы для расчета размера пенсий. По предварительной оценке, благодаря принятому закону трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду в 2023 году уменьшится на 669,3 миллиарда рублей. При этом данное решение не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. Закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года подписал 8 декабря президент России Владимир Путин. До этого закон был принят в Госдуме и Совете Федерации.
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россия, общество

Вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

12:58 01.01.2021 (обновлено: 12:59 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Закон, который продлит заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года, вступил в силу с первого января 2021 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии, шесть процентов от зарплаты, направляются в страховую часть. Тем самым средства идут на текущие выплаты пенсионерам.
Ранее граждане самостоятельно выбирали, формировать накопления или передать деньги в страховую часть. В случае выбора второго варианта увеличивались баллы для расчета размера пенсий.
По предварительной оценке, благодаря принятому закону трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду в 2023 году уменьшится на 669,3 миллиарда рублей.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 17:21
В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России
При этом данное решение не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
Закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года подписал 8 декабря президент России Владимир Путин. До этого закон был принят в Госдуме и Совете Федерации.
 
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