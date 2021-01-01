https://ria.ru/20210101/yanvar-1588748415.html

Пенсии, маткапитал, пособия, ЖКХ: что изменится с 1 января

Пенсии, маткапитал, пособия, ЖКХ: что изменится с 1 января

С Нового года вступает в силу множество законодательных инициатив. Проиндексируют страховые пенсии, увеличится материнский капитал, отменят "коронавирусные"... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T08:00

2021-01-01T08:00

2021-01-01T08:06

больничный

ндфл

материнский капитал

налоги

жкх

вклады

пенсии

сигареты

алкоголь

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. С Нового года вступает в силу множество законодательных инициатив. Проиндексируют страховые пенсии, увеличится материнский капитал, отменят "коронавирусные" доплаты к пособиям по безработице и на детей, повысят "налог для богатых". О ключевых изменениях — в материале РИА Новости.ПенсииС 1 января страховые пенсии неработающих граждан увеличиваются на 6,6 процента — в среднем на тысячу рублей. Еще в сентябре Владимир Путин подчеркнул, что, как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, все страховые пенсии проиндексируют. И действительно, повышение в 1,7 раза превысит годовую инфляцию.Стоимость одного пенсионного коэффициента — почти 99 рублей, а фиксированная выплата к страховой пенсии — 6044.С апреля повысятся и социальные пенсии, которые получают те, кто не смог заработать трудовой стаж и необходимое количество пенсионных баллов. Их увеличивают каждый год на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". На этот раз будет 2,6 процента.Пособия по безработице и "коронавирусные" доплаты"Коронавирусное" пособие по безработице выплачивать перестанут.В ушедшем году ежемесячное максимальное пособие повысили с восьми до двенадцати тысяч рублей, чтобы поддержать людей в условиях пандемии. В некоторых регионах было даже больше за счет районного коэффициента. Так, в Новосибирской области безработные получали по 14 556 рублей.В апреле, мае и июне на каждого ребенка в семье, где одного из родителей уволили с 1 марта, дополнительно выделяли три тысячи. Минимальное пособие в мае — июле увеличили с полутора до четырех с половиной тысяч.МРОТ, больничный и маткапиталМинимальный размер оплаты труда вырастет на пять с половиной процентов — с 12 130 рублей до 12 790. Это означает, что некоторым сотрудникам работодатели обязаны с начала года поднять зарплату. Иначе штраф — до 50 тысяч рублей.По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек, чуть меньше половины из них — бюджетники. Материнский капитал индексируют, исходя из инфляции. В 2021-м — на 3,7%. Так, если право на эту выплату возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2020 году, вам полагается 483 881 рубль. Если же ребенок появился в семье после 1 января 2020 года — 639 431 рубль."Мы возобновили индексацию материнского (семейного) капитала, и это потребует увеличения расходов бюджета Пенсионного фонда на последующие годы. Данные расходы предусмотрены", — отметил глава Минтруда Максим Топилин.Тарифы ЖКХРезкого повышения тут опасаться не стоит: действуют предельные индексы. При этом тарифы в регионах определяют самостоятельно — в среднем платежи вырастут на 3,4-6,4 процента.Кроме того, с 1 января вступают в силу правила компенсаций по ЖКХ. Раньше, чтобы получить субсидию, нужно было ежемесячно и в полном объеме вносить оплату за коммунальные услуги, собрать все документы об официальных доходах или взять справку из Центра занятости (если человек не работает) и закрыть все долги по ЖКХ.Поскольку дело открывают лишь при очень крупной задолженности, компенсацию получит большинство малоимущих россиян."Налог на вклады" и НДФЛС января с тех, у кого есть вклады в банках на сумму более одного миллиона рублей, и с собственников долговых ценных бумаг (облигаций) на такую же сумму удержат налог на процентный доход.Здесь все зависит от ключевой ставки ЦБ. Так, при ставке шесть процентов с дохода в 60 тысяч (шесть процентов от миллиона) ничего брать не будут. При большем доходе — 13 процентов. Непосредственно с тела вклада налоги не взимают, поскольку это имущество вкладчика.Если вкладов несколько, их просуммируют, даже если депозиты размещены в разных банках. Кредитные организации обязаны ежегодно посылать налоговой службе информацию о начисленных клиенту процентах по вкладам.Впервые этот налог россиянам предстоит уплатить в 2022 году — до 1 декабря.Лиц с годовым доходом больше пяти миллионов рублей также ждет повышение подоходного налога (НДФЛ) — с 13 до 15 процентов.Кроме того, уточнил в декабре Владимир Путин, деньги, вырученные от повышения НДФЛ для богатых, пойдут на закупку дорогостоящих лекарств.Электронные трудовые и удаленкаС января всем, кто устраивается на работу впервые, заведут только электронную трудовую книжку. Остальные должны были определиться с выбором — оставить бумажную версию либо перейти на электронную до конца декабря.Вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционную работу. В частности, работодатели получили право переводить персонал на удаленку постоянно или временно, а также воспользоваться комбинированным вариантом. В чрезвычайных ситуациях согласия сотрудников на это не требуется.Алкоголь и сигаретыС января акцизы на алкоголь с содержанием спирта свыше девяти процентов повышаются с 544 до 566 рублей за литр. Увеличатся минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и шампанское. Так, на водку — до 243 рублей за пол-литра готовой продукции (с 230), на коньяк — до 446 (с 433). Шампанское подорожает с 164 до 169 рублей за бутылку 0,75 литра.Минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает регулярно с 2009 года. Так ведомство борется с контрафактом на рынке. Эти цены индексируются на уровень инфляции и учитывают повышение акцизов.Новый акциз на сигареты и папиросы — 2359 рублей за тысячу штук, вейпы и электронные сигареты — 60 за штуку, трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак — 3806 рублей за килограмм.Как поясняли ранее в Минфине, решение по акцизам согласуется с политикой государства по противодействию потреблению табака и в то же время поддержке развития виноградарства. Для производителей российских вин предусмотрены налоговые вычеты — ставки акцизов им предполагается вернуть.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/pfr-1588732195.html

https://ria.ru/20201203/matkapital-1587473943.html

https://realty.ria.ru/20201210/moratoriy-1588626126.html

https://ria.ru/20201205/dengi-1587821124.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/udalenka-1588284299.html

https://ria.ru/20201007/sigarety-1578601426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

больничный, ндфл, материнский капитал, налоги, жкх, вклады, пенсии, сигареты, алкоголь, экономика