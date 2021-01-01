https://ria.ru/20210101/vaktsinatsiya-1591785631.html

В Москве около ста тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19

В Москве около ста тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19

В Москве около ста тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T21:06

2021-01-01T21:06

2021-01-01T21:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591197463_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_450505facb8761dcc476b65e574fbc44.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Москве около ста тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".В декабре Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь обеспечив прививками группы риска.Вакцинация в России бесплатная для граждан, по оценкам министра финансов Антона Силуанова она обойдется бюджету в сумму от 75 до 100 миллиардов рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва