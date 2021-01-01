В Москве около ста тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19
21:06 01.01.2021 (обновлено: 21:40 01.01.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет в Москве
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Москве около ста тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. Сегодня уже около 100 тысяч записалось и около 50 тысяч привилось. Это в преддверии Нового года, а что будет после? Я думаю, что активность еще больше возрастет, и это здорово, потому что настолько важно понимать, что без вакцинации нам не победить пандемию".
В декабре Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь обеспечив прививками группы риска.
Вакцинация в России бесплатная для граждан, по оценкам министра финансов Антона Силуанова она обойдется бюджету в сумму от 75 до 100 миллиардов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.