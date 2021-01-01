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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210101/vaktsinatsiya-1591770396.html
В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса
В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса
Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса в центре вакцинации в арабском городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:38
2021-01-01T15:38
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв - РИА Новости. Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса в центре вакцинации в арабском городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе."Когда будет достигнута критическая масса, будут вакцинированы несколько миллионов, можно будет открыть торговлю, магазины, рестораны, все что угодно. Можно будет выезжать за границу, заниматься бизнесом и путешествовать в Дубай, Абу-Даби, на Бахрейн", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, присутствовавший при вакцинации.Миллионная прививка была сделана Мухаммеду Джабарину. "Чувствую себя отлично", - сказал он после процедуры.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину компании Pfizer получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили граждан старше 60 лет и людей из групп риска.В июле Израиль подписал также соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины.Кроме того, страна начала 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html
https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, израиль, в мире

В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса

15:38 01.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв - РИА Новости. Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса в центре вакцинации в арабском городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе.
"Когда будет достигнута критическая масса, будут вакцинированы несколько миллионов, можно будет открыть торговлю, магазины, рестораны, все что угодно. Можно будет выезжать за границу, заниматься бизнесом и путешествовать в Дубай, Абу-Даби, на Бахрейн", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, присутствовавший при вакцинации.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
Миллионная прививка была сделана Мухаммеду Джабарину. "Чувствую себя отлично", - сказал он после процедуры.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину компании Pfizer получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили граждан старше 60 лет и людей из групп риска.
В июле Израиль подписал также соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины.
Вакцинация медиков от коронавируса во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Кроме того, страна начала 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.
Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ИзраильВ мире
 
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