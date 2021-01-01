https://ria.ru/20210101/vaktsinatsiya-1591770396.html

В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса

В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса

Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса в центре вакцинации в арабском городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:38

2021-01-01T15:38

2021-01-01T15:38

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв - РИА Новости. Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса в центре вакцинации в арабском городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе."Когда будет достигнута критическая масса, будут вакцинированы несколько миллионов, можно будет открыть торговлю, магазины, рестораны, все что угодно. Можно будет выезжать за границу, заниматься бизнесом и путешествовать в Дубай, Абу-Даби, на Бахрейн", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, присутствовавший при вакцинации.Миллионная прививка была сделана Мухаммеду Джабарину. "Чувствую себя отлично", - сказал он после процедуры.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину компании Pfizer получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили граждан старше 60 лет и людей из групп риска.В июле Израиль подписал также соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины.Кроме того, страна начала 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, израиль, в мире