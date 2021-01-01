В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв - РИА Новости. Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса в центре вакцинации в арабском городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе.
"Когда будет достигнута критическая масса, будут вакцинированы несколько миллионов, можно будет открыть торговлю, магазины, рестораны, все что угодно. Можно будет выезжать за границу, заниматься бизнесом и путешествовать в Дубай, Абу-Даби, на Бахрейн", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, присутствовавший при вакцинации.
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Миллионная прививка была сделана Мухаммеду Джабарину. "Чувствую себя отлично", - сказал он после процедуры.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину компании Pfizer получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили граждан старше 60 лет и людей из групп риска.
В июле Израиль подписал также соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины.
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Кроме того, страна начала 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.
Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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