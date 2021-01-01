В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:22 01.01.2021 (обновлено: 14:39 01.01.2021)
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что у Украины нет выбора насчет условий соглашений после их подписания. Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "нормандском формате".
"Мы настаиваем на том, что все то, что прописано, должно быть выполнено, а не так: "Мол, вы вот эти пункты уберите, а остальное мы, так и быть, выполним". Пусть министр иностранных дел Украины будет честен: Россия всегда открыта к диалогу. Выбора у Украины здесь нет: подписали — выполняйте, а вот эти ухищрения — пятно на репутации государства", — сказал Бальбек.
Переговоры лидеров стран — участниц "нормандского формата" в последний раз прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках Минских соглашений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию называют "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.