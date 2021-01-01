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В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что у Украины нет выбора насчет условий соглашений после их подписания. Так он прокомментировал слова главы РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T02:22
2021-01-01T14:39
россия
дмитрий кулеба
руслан бальбек
мид украины
госдума рф
верховная рада украины
владимир путин
москва
париж
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"У вас нет выбора": Россия жестко ответила Киеву
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что у Украины нет выбора насчет условий соглашений после их подписания. Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "нормандском формате".Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью сайту ТСН.ua заявил, что "нормандский формат" (Германия, Россия, Украина, Франция) "живее всех живых", но переговоры на уровне глав МИД находятся "в медикаментозном сне".Переговоры лидеров стран — участниц "нормандского формата" в последний раз прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках Минских соглашений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию называют "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, дмитрий кулеба, руслан бальбек, мид украины, госдума рф, верховная рада украины, владимир путин, москва, париж, украина, в мире

В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"

02:22 01.01.2021 (обновлено: 14:39 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что у Украины нет выбора насчет условий соглашений после их подписания. Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "нормандском формате".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью сайту ТСН.ua заявил, что "нормандский формат" (Германия, Россия, Украина, Франция) "живее всех живых", но переговоры на уровне глав МИД находятся "в медикаментозном сне".
"Мы настаиваем на том, что все то, что прописано, должно быть выполнено, а не так: "Мол, вы вот эти пункты уберите, а остальное мы, так и быть, выполним". Пусть министр иностранных дел Украины будет честен: Россия всегда открыта к диалогу. Выбора у Украины здесь нет: подписали — выполняйте, а вот эти ухищрения — пятно на репутации государства", — сказал Бальбек.
Переговоры лидеров стран — участниц "нормандского формата" в последний раз прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках Минских соглашений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию называют "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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