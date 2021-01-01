https://ria.ru/20210101/ukraina-1591743078.html

В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"

В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что у Украины нет выбора насчет условий соглашений после их подписания. Так он прокомментировал слова главы РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T02:22

2021-01-01T02:22

2021-01-01T14:39

россия

дмитрий кулеба

руслан бальбек

мид украины

госдума рф

верховная рада украины

владимир путин

москва

париж

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"У вас нет выбора": Россия жестко ответила Киеву

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что у Украины нет выбора насчет условий соглашений после их подписания. Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "нормандском формате".Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью сайту ТСН.ua заявил, что "нормандский формат" (Германия, Россия, Украина, Франция) "живее всех живых", но переговоры на уровне глав МИД находятся "в медикаментозном сне".Переговоры лидеров стран — участниц "нормандского формата" в последний раз прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках Минских соглашений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию называют "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201231/ukraina-1591667694.html

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россия, дмитрий кулеба, руслан бальбек, мид украины, госдума рф, верховная рада украины, владимир путин, москва, париж, украина, в мире