https://ria.ru/20210101/sverdlovskaya-1591790869.html
В Свердловской области два человека погибли из-за ЧП на предприятии
В Свердловской области два человека погибли из-за ЧП на предприятии
Два работника частного предприятия скончались и один пострадал в результате разгерметизации бочки с перегретым паром в городе Алапаевске Свердловской области,... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T23:59
2021-01-01T23:59
2021-01-01T23:59
россия
александр шульга
алапаевск
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Два работника частного предприятия скончались и один пострадал в результате разгерметизации бочки с перегретым паром в городе Алапаевске Свердловской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.Как сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
https://ria.ru/20201230/balashikha-1591524492.html
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россия, александр шульга, алапаевск, свердловская область, происшествия