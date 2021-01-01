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Предложение руки и сердца едва не закончилось смертью влюбленной пары
Предложение руки и сердца едва не закончилось смертью влюбленной пары
В Австрии влюбленная пара чуть не погибла на горе Фалькерт, пишет Bild. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T06:31
2021-01-01T06:31
bild
австрия
в мире
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Предложение руки и сердца чуть не закончилось смертью влюбленной пары
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Австрии влюбленная пара чуть не погибла на горе Фалькерт, пишет Bild.Как сообщается, 27-летний мужчина и его 32-летняя избранница поднялись на вершину горы, где молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца. Она ответила "да", после чего вскоре поскользнулась и начала падать вниз. Мужчина безуспешно попытался удержать свою возлюбленную и тоже потерял равновесие.Молодые люди сорвались вниз со скалы. Девушка упала на 200 метров и не разбилась лишь благодаря большому слою снега, который смягчил падение. Прохожий заметил женщину без сознания и увез ее в безопасное место. Ее возлюбленный при падении уцепился за скальный выступ и держался за него, пока спасатели не вызволили его с горы с помощью вертолета.Им обоим оказали медицинскую помощь, у мужчины диагностировали травму позвоночника. Диагноз его избранницы не уточняется.
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bild, австрия, в мире

Предложение руки и сердца едва не закончилось смертью влюбленной пары

06:31 01.01.2021
 
© Depositphotos / RawpixelПредложение свадьбы
Предложение свадьбы - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Depositphotos / Rawpixel
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Австрии влюбленная пара чуть не погибла на горе Фалькерт, пишет Bild.
Как сообщается, 27-летний мужчина и его 32-летняя избранница поднялись на вершину горы, где молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца. Она ответила "да", после чего вскоре поскользнулась и начала падать вниз. Мужчина безуспешно попытался удержать свою возлюбленную и тоже потерял равновесие.
Молодые люди сорвались вниз со скалы. Девушка упала на 200 метров и не разбилась лишь благодаря большому слою снега, который смягчил падение. Прохожий заметил женщину без сознания и увез ее в безопасное место. Ее возлюбленный при падении уцепился за скальный выступ и держался за него, пока спасатели не вызволили его с горы с помощью вертолета.
Им обоим оказали медицинскую помощь, у мужчины диагностировали травму позвоночника. Диагноз его избранницы не уточняется.
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